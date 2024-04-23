Пенсии в ЕС — какие суммы получают граждане в Германии в 2024 году

Евровалюта в руках. Фото: Freepik

Германия характеризуется своей социальной направленностью внутренней политики. В частности, там действуют специальные правила, касающиеся права выхода на пенсию и формулы учета будущих выплат.

На какие пенсии могут рассчитывать граждане в Германии, сообщает Aussiedlerbote.de.

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Обычно граждане, рожденные после 1964 года, могут выходить на заслуженный отдых в возрасте 67 лет.

Там работает специальная формула, благодаря которой можно рассчитать будущую пенсию. А именно:

сумма ежемесячной пенсии = баллы заработка х коэффициент доступа х текущий размер пенсии х коэффициент типа пенсии.

"Платные баллы" важнейшие, поскольку заработок ежегодно сравнивают со средним заработком всех застрахованных граждан. Если соответствует среднему заработку, то это один пункт зарплаты.

Коэффициент касается доплат и отчислений, учитываемых при расчете пенсии. В случае если этого нет, то значение равно 1,0. "Текущая пенсионная стоимость" является эквивалентной стоимостью, равной одному баллу заработка. Показатель зависит от общей экономической ситуации, однако сейчас равняется 37,6 евро в Западной Германии и 37,6 евро в Восточной Германии.

В частности, при условии, что человек проработал 45 лет по брутто-зарплате 3,5 тыс. евро в месяц, то за основу для расчета брали бы средний заработок в стране с 2024 года (45,35 тыс. евро), значение 1,0 для коэффициента доступа и пенсии; текущий размер пенсии в 37,60 евро.

В результате после 45 лет работы размер ежемесячной пенсии будет составлять 1,56 тыс. евро при брутто-зарплате 3,5 тыс. евро.

Что еще стоит знать

Напомним, украинкам предлагают работу няней-гувернанткой в немецком городе Мюнхен. Работодатель обещает платить от 3,1 тыс. евро в месяц.

Также мы писали, что в 2024 году страны Европы продолжают оказывать финансовую поддержку украинским переселенцам, которые нашли спасение от войны. Наибольшее количество украинцев сосредоточено в пяти странах: Германии, Франции, Италии, Польше и Чехии.