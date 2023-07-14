Пенсії у понад 7 тис. грн — де живуть найзаможніші пенсіонери

Українські громадяни у Києві. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, у яких регіонах в країні люди літнього віку отримують найвищі виплати. Лідер залишається незмінним протягом багатьох років.

Таку інформацію оприлюднив ПФУ на своєму сайті.

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За даними фонду, станом на 1 липня поточного року в країні налічується 10,55 мільйона пенсіонерів, а розмір середньої виплати становить 5,31 тисячі гривень.

З-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують — 7,19 тисячі гривень. На другому місці — Донецька область — 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.

Найменше отримують жителі Тернопільської області — 4 тис. гривень, Закарпатської — 4,19 тис. гривень та Чернівецької — 4,21 тис. гривень.

Джерело: ПФУ

За даними Пенсійного фонду, у середньому розмір пенсійної виплати за пів року підвищився на 688,85 гривні (на 14,9%). Станом на початок липня становив 5,31 тис. гривень.

Бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік

Днями Кабінет міністрів ухвалив постанову №631 про затвердження бюджету цей рік. У ній визначені доходи бюджету ПФУ у розмірі 768,9 млрд гривень. З неї:

451,1 млрд грн — власні доходи ПФУ;

27,7 млрд грн — гроші за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

249 млрд грн — кошти держбюджету на фінансування пенсійних програм та виплат за соцстрахуванням;

37,9 млрд грн — кошти держбюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

Уряд передбачив видатки бюджету на пенсії та соцвиплати у сумі 768,9 млрд гривень.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.