Пенсии более 7 тыс. грн — где живут самые состоятельные пенсионеры

Украинские граждане в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, в каких регионах в стране люди пожилого возраста получают самые высокие выплаты. Лидер остается неизменным на протяжении многих лет.

Такую информацию обнародовал ПФУ на своем сайте.

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По данным фонда, на 1 июля текущего года в стране насчитывается 10,55 миллиона пенсионеров, а размер средней выплаты составляет 5,31 тысячи гривен.

Среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают — 7,19 тысячи гривен. На втором месте — Донецкая область — 6,6 тыс. гривен, Луганская — 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.

Меньше всего получают жители Тернопольской области — 4 тыс. гривен, Закарпатской — 4,19 тыс. гривен и Черновицкой — 4,21 тыс. гривен.

Источник: ПФУ

По данным Пенсионного фонда, в среднем размер пенсионной выплаты за полгода повысился на 688,85 грн (на 14,9%). На начало июля составил 5,31 тыс. гривен.

Бюджет Пенсионного фонда на 2023 год

На днях Кабинет министров принял постановление №631 об утверждении бюджета в этом году. В нем определены доходы бюджета ПФУ в размере 768,9 млрд гривен. Из нее:

451,1 млрд грн — собственные доходы ПФУ;

27,7 млрд грн — деньги по общеобязательному государственному социальному страхованию;

249 млрд грн — средства госбюджета на финансирование пенсионных программ и выплат по соцстрахованию;

37,9 млрд грн — средства госбюджета Украины на выплату жилищных субсидий и льгот.

Правительство предусмотрело расходы бюджета на пенсии и соцвыплаты в сумме 768,9 млрд гривен.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.