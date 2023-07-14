Пенсии более 7 тыс. грн: где живут самые состоятельные пенсионеры
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, в каких регионах в стране люди пожилого возраста получают самые высокие выплаты. Лидер остается неизменным на протяжении многих лет.
Такую информацию обнародовал ПФУ на своем сайте.
Где живут самые богатые пенсионеры
По данным фонда, на 1 июля текущего года в стране насчитывается 10,55 миллиона пенсионеров, а размер средней выплаты составляет 5,31 тысячи гривен.
Среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают — 7,19 тысячи гривен. На втором месте — Донецкая область — 6,6 тыс. гривен, Луганская — 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.
Меньше всего получают жители Тернопольской области — 4 тыс. гривен, Закарпатской — 4,19 тыс. гривен и Черновицкой — 4,21 тыс. гривен.
По данным Пенсионного фонда, в среднем размер пенсионной выплаты за полгода повысился на 688,85 грн (на 14,9%). На начало июля составил 5,31 тыс. гривен.
Бюджет Пенсионного фонда на 2023 год
На днях Кабинет министров принял постановление №631 об утверждении бюджета в этом году. В нем определены доходы бюджета ПФУ в размере 768,9 млрд гривен. Из нее:
- 451,1 млрд грн — собственные доходы ПФУ;
- 27,7 млрд грн — деньги по общеобязательному государственному социальному страхованию;
- 249 млрд грн — средства госбюджета на финансирование пенсионных программ и выплат по соцстрахованию;
- 37,9 млрд грн — средства госбюджета Украины на выплату жилищных субсидий и льгот.
Правительство предусмотрело расходы бюджета на пенсии и соцвыплаты в сумме 768,9 млрд гривен.
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.
Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.