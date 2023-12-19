Пенсии в Украине — засчитается ли стаж человеку, который ухаживает за лицом с инвалидностью

Сопровождение человека с инвалидностью. Фото: Unsplash

В Украине ежегодно увеличивается обязательный срок страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту. Чтобы получить пенсию в 60 лет, будущему пенсионеру нужно набрать не менее 30 лет страхового стажа. Также в отдельных случаях может учитываться период ухода за лицом с инвалидностью.

Об этом говорится в Законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

При каких условиях может учитываться стаж человеку, который ухаживает за человеком с инвалидностью

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, страховой стаж в период ухода за человеком, имеющим инвалидность I группы, будет учитываться. Согласно Закону № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", период ухода за лицом с инвалидностью I группы, независимо от причины инвалидности, включается в страховой стаж. Это касается случаев, когда лицо, осуществляющее уход:

является работоспособным;

не работает в течение этого периода;

получает надбавку или компенсацию за уход за лицом с инвалидностью.

Период по уходу за человеком с инвалидностью I группы будет учитываться в страховом стаже с учетом данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, формируемых на основе отчетов органов социальной защиты граждан Украины.

Напомним, в Украине требования к назначению пенсии по возрасту усилятся уже в считанные дни. В 2024 году гражданам потребуется большее количество страхового стажа, чтобы иметь право выхода на "заслуженный отдых".