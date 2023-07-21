Пенсії в Україні — кому з пенсіонерів можуть підвищити виплати

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, кому з українців можуть підвищити пенсійні виплати. Зараз у відомстві опрацьовують різні варіанти.

Про це заявила перша заступниця голови Мінсоцполітики Дар'я Марчак під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

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Хто з пенсіонерів отримуватиме більше

За словами представниці відомства, насамперед у фахівці опрацьовують сценарії підвищення тим громадянам, які отримують найменше. Йдеться про пенсіонерів, виплати у яких менші 3-4 тисяч гривень.

Марчак наголосила, що попри суттєві витрати на війну, в країні невдовзі можуть підвищити пенсії для низки категорій населення.

Літні українці почнуть отримувати більші грошові виплати, тільки-но будуть знайдені механізми вивільнення бюджетних грошей, які здебільшого йдуть на оборону, та спрямування їх на пенсійну сферу.

"Але ми робимо різні обрахунки зараз для того, щоб зрозуміти, яким чином і як ми можемо підвищити пенсії саме тим громадянам, які отримують найменші пенсії. Які сьогодні одержують пенсії до 3, до 4 тисяч гривень. Коли ми напрацюємо наші пропозиції щодо перегляду механізму індексації пенсій, ми прийдемо до парламентарів і проситимемо їх цей механізм підтримати", — додала перша заступниця голови Мінсоцполітики.

Хто в Україні отримує найменші пенсії

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), 21,3% українці одержують пенсії від 3 тис. до 4 тис. грн. У середньому по 3,5 тис. грн. 3,1 млн осіб у середньому платять щомісяця по 2,6 тис. грн.

Майже третина громадян пенсійного віку (29,5%) отримують в Україні виплати від 2 тис. до 3 тис. грн.

Також є ті, кому держава виплачує менше 2 тис. грн. Йдеться про 0,6% пенсіонерів або 63,6 тис. осіб. Їхня середня пенсія менша за 1,22 тис. грн.

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Нагадаємо, з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці Донецька область — 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.

Також ми писали, що Пенсійний фонд станом на середину липня профінансував пенсійні виплати на майже 35 млрд грн. У середньому українці отримують 5,3 тис. грн.