Пенсии в Украине — кому из пенсионеров могут повысить выплаты

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, кому из украинцев могут повысить пенсионные выплаты. Сейчас в ведомстве прорабатывают разные варианты.

Об этом заявила первый заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак во время эфира телемарафона "Єдині новини".

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Кто из пенсионеров будет получать больше

По словам представительницы ведомства, прежде всего в специалисты прорабатывают сценарии повышения тем гражданам, которые получают меньше всего. Речь идет о пенсионерах, выплаты у которых меньше 3-4 тысяч гривен.

Марчак подчеркнула, что, несмотря на существенные расходы на войну, в стране вскоре могут повысить пенсии для ряда категорий населения.

Пожилые украинцы начнут получать большие денежные выплаты, как только будут найдены механизмы высвобождения бюджетных денег, которые идут в основном на оборону, и направления их на пенсионную сферу.

"Но мы делаем разные подсчеты сейчас для того, чтобы понять, каким образом и как мы можем повысить пенсии именно тем гражданам, которые получают самые маленькие пенсии. Которые сегодня получают пенсии до 3, до 4 тысяч гривен. Когда мы наработаем наши предложения по пересмотру механизма индексации пенсий, мы придем к парламентариям и будем просить их этот механизм поддержать", — добавила первая заместитель главы Минсоцполитики.

Кто в Украине получает самые маленькие пенсии

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), 21,3% украинцев получают пенсии от 3 тыс. до 4 тыс. грн. В среднем по 3,5 тысячи гривен. 3,1 млн человек в среднем платят ежемесячно по 2,6 тыс. грн.

Около трети граждан пенсионного возраста (29,5%) получают в Украине выплаты от 2 тыс. до 3 тыс. грн.

Также есть те, кому государство выплачивает менее 2 тыс. грн. Речь идет о 0,6% пенсионеров или 63,6 тыс. человек. Их средняя пенсия меньше 1,22 тыс. грн.

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Напомним, среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают 7,19 тысячи гривен. На втором месте Донецкая область — 6,6 тыс. гривен, Луганская — 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.

Также мы писали, что Пенсионный фонд по состоянию на середину июля профинансировал пенсионные выплаты почти на 35 млрд грн. В среднем украинцы получают 5,3 тысячи гривен.