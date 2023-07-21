Пенсии в Украине — кому из пенсионеров могут повысить выплаты

Пенсии в Украине: в Минсоцполитики рассказали, кому могут повысить выплаты
В Министерстве социальной политики Украины рассказали, кому из украинцев могут повысить пенсионные выплаты. Сейчас в ведомстве прорабатывают разные варианты.
Об этом заявила первый заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак во время эфира телемарафона "Єдині новини".
Кто из пенсионеров будет получать больше
По словам представительницы ведомства, прежде всего в специалисты прорабатывают сценарии повышения тем гражданам, которые получают меньше всего. Речь идет о пенсионерах, выплаты у которых меньше 3-4 тысяч гривен.
Марчак подчеркнула, что, несмотря на существенные расходы на войну, в стране вскоре могут повысить пенсии для ряда категорий населения.
Пожилые украинцы начнут получать большие денежные выплаты, как только будут найдены механизмы высвобождения бюджетных денег, которые идут в основном на оборону, и направления их на пенсионную сферу.
"Но мы делаем разные подсчеты сейчас для того, чтобы понять, каким образом и как мы можем повысить пенсии именно тем гражданам, которые получают самые маленькие пенсии. Которые сегодня получают пенсии до 3, до 4 тысяч гривен. Когда мы наработаем наши предложения по пересмотру механизма индексации пенсий, мы придем к парламентариям и будем просить их этот механизм поддержать", — добавила первая заместитель главы Минсоцполитики.
Кто в Украине получает самые маленькие пенсии
По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), 21,3% украинцев получают пенсии от 3 тыс. до 4 тыс. грн. В среднем по 3,5 тысячи гривен. 3,1 млн человек в среднем платят ежемесячно по 2,6 тыс. грн.
Около трети граждан пенсионного возраста (29,5%) получают в Украине выплаты от 2 тыс. до 3 тыс. грн.
Также есть те, кому государство выплачивает менее 2 тыс. грн. Речь идет о 0,6% пенсионеров или 63,6 тыс. человек. Их средняя пенсия меньше 1,22 тыс. грн.
Больше о пенсиях
Напомним, среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают 7,19 тысячи гривен. На втором месте Донецкая область — 6,6 тыс. гривен, Луганская — 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.
Также мы писали, что Пенсионный фонд по состоянию на середину июля профинансировал пенсионные выплаты почти на 35 млрд грн. В среднем украинцы получают 5,3 тысячи гривен.