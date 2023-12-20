Пенсии в Украине вырастут — когда ожидать повышения выплат

Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

Украине с 1 января 2024 года планируется повышение максимального и минимального размера пенсий. Эта инициатива будет касаться тех пенсионеров, выплаты которых сейчас ограничены 10 прожиточными минимумами.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Размер максимальной пенсии увеличится на 2,6 тыс. грн, переходя от 20 930 до 23 610 грн. Прожиточный минимум также возрастет с 2093 по 2361 грн, что будет использоваться как минимальный размер пенсии.

Кроме того, предусматриваются другие пенсионные повышения, включая перерасчет пенсий по новой балльной системе. Согласно этой системе, расчет будет учитывать среднюю зарплату за три года, умноженную на отношение средней зарплаты по стране к зарплате будущего пенсионера. Получившуюся сумму умножат на количество отработанных лет и на 1%.

Те, кто платит взносы в ПФУ со средней зарплаты, будут получать пенсию, которая составит примерно 29% от обычного дохода после выхода на пенсию. В настоящее время эта сумма составляет 4,5 тыс. грн.

Пенсионеры, получающие минимальную зарплату, будут иметь право на пенсию в размере 2093 грн. Для получения пенсии в размере 10 тыс. грн официальный доход должен составлять 33,3 тыс. грн, и это должен быть официальный доход, с которого уплачиваются взносы.

Напомним, в Украине ежегодно увеличивается обязательный срок страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту. Чтобы получить пенсию в 60 лет, будущему пенсионеру нужно набрать не менее 30 лет страхового стажа. Также, в отдельных случаях может учитываться период ухода за людьми с инвалидностью.