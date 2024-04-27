Пенсії частково зростуть — що зміниться для українців з 1 травня

Люди літнього віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2024 року масштабного підвищення пенсій не очікується, однак нового місяця продовжать нараховувати обіцяні більші розміри пенсій для працюючих пенсіонерів, які виплатять у червні. Також діятиме надалі фінансова допомога для пенсіонерів від ВПП ООН, вікові надбавки отримають також громадяни, які досягнули певного віку.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Виплати для пенсіонерів у травні

Після квітневого підвищення пенсій громадян старше 65 років, які мають повний страховий стаж та здійснили автоматичний перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів, нових планових підвищень у травні не буде.

З огляду на це, у травні продовжать нараховувати підвищені виплати працюючим пенсіонерам, однак суму підвищень за квітень-травень виплатять у червні 2024 року.

Окрім того, у травні виплати збільшаться для пенсіонерів, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Ключовою умовою права на надбавки є факт того, що пенсія не повинна перевищувати 10,34 тис. грн.

Наступного місяця громадяни отримають вікову надбавку у таких розмірах:

особи, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — 300 грн;

особи, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — 456 грн;

особи, яким виповнилося 80 років і більше, — до 570 грн.

Вимога ідентифікації для пенсіонерів-ВПО у травні

Також у ПФУ закликали пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) до 24 лютого 2022 року та досі не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для відновлення втраченого права на виплати пройти перевірку у травні, обравши будь-який зручний спосіб.

Для громадян доступні наступні варіанти проходження ідентифікації:

особисто, звернувшись у відділення Ощадбанку чи сервісний центр Пенсійного фонду з документом, де посвідчується особа (паспорт громадянина);

через авторизацію в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ за допомогою віддаленого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID), створеного у мобільному застосунку Єдиного держпорталу е-послуг;

за допомогою відеоконференцзв'язку;

у закордонній дипустанові (для пенсіонерів ВПО за кордоном).

Варто зауважити, що кошти пенсіонерів, які не пройшли перевірку, накопичуватимуться на розрахунковому рахунку до виконання вимоги з проходження ідентифікації. Після чого — пенсію нарахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому було припинене фінансування виплати.

Фіндопомога пенсіонерам від ООН

Окрім того, у травні пенсіонери мають право отримати додаткову грошову допомогу від ВПП ООН. Цю програму у квітні 2024 року продовжили ще на три місяці (до липня).

Право на додаткову грошову допомогу в рамках реалізації проєкту мають пенсіонери, які підпадають під такі умови:

мають пенсію в розмірі, меншому за 3,25 тис. грн;

проживають на територіях активних/можливих бойових дій;

не одержували з 1 березня 2023 року додаткових виплат від інших міжнародних організацій чи допомоги на проживання ВПО.

Список одержувачів виплат визначать на основі інформації з баз даних Пенсійного фонду. Виплату допомогу здійснять без звернення особи до ВПП ООН чи у ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 липня 2024 року народні обранці планують збільшити соціальну допомогу одній категорії українців. Для цього внесли до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

Також ми писали, що українці, житло яких постраждало через обстріли, можуть отримати фінансову підтримку від Карітас Україна за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Гроші надають саме на ремонт осель.