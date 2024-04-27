Пенсии частично вырастут — что изменится для украинцев с 1 мая

Люди пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2024 года масштабного повышения пенсий не ожидается, однако в новом месяце продолжат начислять обещанные большие размеры пенсий для работающих пенсионеров, которые выплатят в июне. Также будет действовать в дальнейшем финансовая помощь для пенсионеров от ВПП ООН, возрастные надбавки получат также граждане, достигшие определенного возраста.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Читайте также:

Выплаты для пенсионеров в мае

После апрельского повышения пенсий граждан старше 65 лет, имеющих полный страховой стаж и осуществивших автоматический перерасчет выплат для работающих пенсионеров, новых плановых повышений в мае не будет.

В связи с этим в мае продолжат начислять повышенные выплаты работающим пенсионерам, однако сумму повышений за апрель-май выплатят в июне 2024 года.

Кроме того, в мае выплаты увеличатся для пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Ключевым условием права на надбавки есть факт того, что пенсия не должна превышать 10,34 тыс. грн.

В следующем месяце граждане получат возрастную надбавку в следующих размерах:

лица, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — 300 грн;

лица, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — 456 грн;

лица, которым исполнилось 80 лет и старше, — до 570 грн.

Требование идентификации для пенсионеров-ВПЛ в мае

Также в ПФУ призвали пенсионеров, получивших статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года и до сих пор не прошедших физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, для восстановления утраченного права на выплаты пройти проверку в мае, выбрав любой удобный способ.

Для граждан доступны следующие варианты прохождения идентификации:

лично, обратившись в отделение Ощадбанка или сервисный центр Пенсионного фонда с документом, где удостоверяется лицо (паспорт гражданина);

через авторизацию в личном кабинете на вебпортале е-услуг ПФУ с помощью удаленной электронной подписи Дія. Подпись (Дія ID), созданной в мобильном приложении Единого госпортала е-услуг;

с помощью видеоконференцсвязи;

в зарубежном дипучреждении (для пенсионеров ВПЛ за границей).

Следует заметить, что средства не прошедших проверку пенсионеров будут накапливаться на расчетном счете до выполнения требования по прохождению идентификации. После чего пенсию начислят на счет пенсионера с месяца, в котором было прекращено финансирование выплаты.

Финпомощь пенсионерам от ООН

Кроме того, в мае пенсионеры имеют право получить дополнительную денежную помощь от ВПП ООН. Эту программу в апреле 2024 года продлили еще на три месяца (до июля).

Право на дополнительную денежную помощь в рамках реализации проекта имеют пенсионеры, подпадающие под следующие условия:

имеют пенсию в размере менее 3,25 тыс. грн;

проживают на территориях активных/возможных боевых действий;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных выплат от других международных организаций или пособий на жительство ВПЛ.

Список получателей выплат определят на основе информации из баз данных Пенсионного фонда. Выплата пособий будет осуществлена без обращения лица в ВПП ООН или в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июля 2024 года народные избранники планируют увеличить социальную помощь одной категории украинцев. Для этого внесли в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Также мы писали, что украинцы, жилье которых пострадало из-за обстрелов, могут получить финансовую поддержку от Каритас Украина при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставляют именно на ремонт домов.