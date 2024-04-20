Пенсії та доплати — хто з українців отримає більші суми влітку

Грошові купюри в руках. Фото: РБК-Україна

Українські пенсіонери влітку отримають грошову допомогу. На додаткову суму від 450 грн зможуть розраховувати особливі категорії громадян у серпні 2024 року.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

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У серпні цього року на додаткову одноразову допомогу зможуть претендувати кілька категорій громадян. Раніше відповідні доплати здійснювали у травні, до Дня перемоги, а з минулого року їх виплачують на День Незалежності. Зокрема, йдеться про таких осіб:

ветерани Другої світової війни;

учасники війни та члени родин загиблих;

жертви нацистських переслідувань;

ветерани російсько-української війни.

Які суми отримають українці до 24 серпня

Як зазначають у Кабінеті Міністрів, ця виплата торкнеться 14 категорій громадян. Сума допомоги до Дня незалежності для громадян буде різною. Мінімально можна буде отримати 450 гривень, а максимальний розмір виплати сягне 3,1 тис. гривень.

Громадяни з інвалідністю, отриману через бойові дії та колишні малолітні (яким на момент увʼязнення не було 14 років) вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та з інших причин, отримають:

перша група — 3,1 тис. гривень;

друга група — 2,9 тис. гривень;

третя група — 2,7 тис. гривень.

По 1 тис. гривень виплатить учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на час увʼязнення не було 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, решти місць примусового тримання, дітям, які народилися у вищеперелічених місцях у таких батьків.

Виплату у 3,1 тис. гривень отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

По 650 гривень виплатять:

членам родин загиблих/померлих ветеранів війни;

членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України;

дружинам/чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;

дружинам/чоловікам померлих учасників бойових дій, учасникам війни та жертв нацистських переслідувань, яких було визнано за життя особами з інвалідністю через загальну хворобу, трудове каліцтво та інші причини, які не одружилися повторно.

Найменше отримають учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільники, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога. Їм виплатять по 450 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у квітні 2024 року відбувся перерахунок пенсій для працюючих громадян з урахуванням збільшеного страхового стажу. Підвищення охопило 654 тисячі осіб, однак нарахують кошти не одразу.

Також ми писали, що в Україні пенсіонери зі статусом внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), які не пройшли фізичну ідентифікацію в Ощадбанку, не отримають виплат за квітень. Щоб право на нарахування коштів поновили, українці мають пройти відповідну перевірку.