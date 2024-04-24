Допомога від Карітас — як і хто може отримати гроші на ремонт житла

Українці отримають допомогу від Карітас на ремонт житла — умови
Українці, житло яких постраждало через обстріли, можуть отримати фінансову підтримку від Карітас Україна за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Гроші надають саме на ремонт осель.
Про це повідомляє видання NV.
Програма підтримки від Карітас
Як зазначається, в рамках проєкту "Ремонти домогосподарств у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Харківській і Одеській областях" допомогу можуть отримати мешканці Житомира та області.
Грошову допомогу нададуть власникам домогосподарств, чиє житло зазнало незначних ушкоджень, і підпадають під кілька критеріїв відбору. Кошти виплатять:
- особам з важким захворюванням;
- людям, що мають інвалідність;
- самотнім громадянам похилого віку від 60 років;
- одиноким матерям, батькам, опікунам з дітьми віком до 18 років;
- багатодітним родинам;
- вагітним жінкам;
- самотнім матерям з дітьми віком до трьох років.
Також виплати отримають домогосподарства, у яких немає джерела доходу або якщо середній місячний дохід на одного члена родини не перевищує суму 6 318 гривень.
При цьому кошти дозволяється витратити виключно на:
- ремонтні послуги будівельних компаній;
- самостійний ремонт за можливості.
Проєкт профінансує малий чи середній ремонт у разі пошкоджень житла, однак фактично цілого та придатного для проживання. Передусім йдеться про ремонт:
- розбитих вікон та дверей;
- обвалення підвісних стель;
- незначних пошкоджень даху;
- електромережі та водопровідних труб всередині житла, які потребують незначних ремонтів.
Як зареєструватися на грошову допомогу
Громадяни, які підпадають під вищеперелічені критерії і хочуть отримати допомогу, повинні заповнити заявку за наступним посиланням.
Якщо громадянин заповнить анкету, через два-три дні до нього зателефонує співробітник Карітас, щоб домовитися про огляд житла. Йдеться про візит інженера та соціального працівника для технічної оцінки пошкоджень у домогосподарстві.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українським жінкам нададуть шанс отримати 1 мільйон доларів. Кошти виділять для реалізації грантової програми "Створюй!".
Також ми писали, що в Україні під час війни багато громадян втратили роботу. Такі особи мають право на державну фінансову підтримку.
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