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Українці отримають допомогу від Карітас на ремонт житла — умови

24 квітня 2024 09:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога від Карітас — як і хто може отримати гроші на ремонт житла
Гроші у руках. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці, житло яких постраждало через обстріли, можуть отримати фінансову підтримку від Карітас Україна за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Гроші надають саме на ремонт осель.

Про це повідомляє видання NV.

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Програма підтримки від Карітас

Як зазначається, в рамках проєкту "Ремонти домогосподарств у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Харківській і Одеській областях" допомогу можуть отримати мешканці Житомира та області.

Грошову допомогу нададуть власникам домогосподарств, чиє житло зазнало незначних ушкоджень, і підпадають під кілька критеріїв відбору. Кошти виплатять:

  • особам з важким захворюванням;
  • людям, що мають інвалідність;
  • самотнім громадянам похилого віку від 60 років;
  • одиноким матерям, батькам, опікунам з дітьми віком до 18 років;
  • багатодітним родинам;
  • вагітним жінкам;
  • самотнім матерям з дітьми віком до трьох років.

Також виплати отримають домогосподарства, у яких немає джерела доходу або якщо середній місячний дохід на одного члена родини не перевищує суму 6 318 гривень.

При цьому кошти дозволяється витратити виключно на:

  • ремонтні послуги будівельних компаній;
  • самостійний ремонт за можливості.

Проєкт профінансує малий чи середній ремонт у разі пошкоджень житла, однак фактично цілого та придатного для проживання. Передусім йдеться про ремонт:

  • розбитих вікон та дверей;
  • обвалення підвісних стель;
  • незначних пошкоджень даху;
  • електромережі та водопровідних труб всередині житла, які потребують незначних ремонтів.

Як зареєструватися на грошову допомогу

Громадяни, які підпадають під вищеперелічені критерії і хочуть отримати допомогу, повинні заповнити заявку за наступним посиланням.

Якщо громадянин заповнить анкету, через два-три дні до нього зателефонує співробітник Карітас, щоб домовитися про огляд житла. Йдеться про візит інженера та соціального працівника для технічної оцінки пошкоджень у домогосподарстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським жінкам нададуть шанс отримати 1 мільйон доларів. Кошти виділять для реалізації грантової програми "Створюй!".

Також ми писали, що в Україні під час війни багато громадян втратили роботу. Такі особи мають право на державну фінансову підтримку.

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