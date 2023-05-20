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Пенсії з інвалідності: яка виплата в Україні у 2023 році

20 травня 2023 16:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Пенсії з інвалідності: яка виплата в Україні у 2023 році
Гроші в руках громадянина України. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В Україні у зв'язку з воєнним станом пенсії по інвалідності зменшились. Які групи та яку суму можуть отримати українці у 2023 році?

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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В Україні до воєнного стану люди з інвалідністю отримували більше коштів, ніж зараз. Однак наразі сума пенсії залежить не тільки від групи інвалідності, а і від можливості держави виплачувати їх. У 2023 році виплати особам з інвалідністю такі:

  • особам з інвалідністю I групи — 100 відсотків пенсії за віком (при страховому стажі 1-10 років залежно від віку);
  • особам з інвалідністю II групи — 90 відсотків пенсії за віком (при страховому стажі 1-14 років);
  • особам з інвалідністю III групи — 50 відсотків пенсії за віком (при страховому стажі 1-14 років).

Зазначається, що підсумкова сума пенсійних виплат залежить від загального стажу особи, тобто в кожного індивідуально.

Мінімальна пенсійна виплата з інвалідності не може бути нижчою:

  • для I групи — 2 300 грн;
  • для осіб, які не працюють та мають II-III групи — 2 100 грн;
  • для осіб, які працюють та мають II-III групи — 2 093 грн.

Також є додаткова виплата, але вона передбачена не всім особам з інвалідністю. Державна соціальна допомога складається у розмірі 2 100 грн і виплачують її:

  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Як отримати пенсію?

Для оформлення пенсійної виплати з інвалідності треба звернутись до Пенсійного фонду України. ПФУ повідомляє, що наразі є два способи, як це можна зробити:

  • стаціонарно у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • онлайн на сайті ПФУ (Пенсійний фонд України).

Також зазначається, що окрім заяви на призначення пенсії, слід підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина України (власникам ID-картки потрібно принести довідку про реєстрацію з місця проживання);
  • свідоцтво про народження (якщо пенсія призначається на дитину);
  • картку платника податків;
  • трудову книжку;
  • відомість про заробітну плату;
  • довідку з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або інший документ, який підтверджує статус;
  • фото розміром 3х4.

Пенсія ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Пенсійний фонд України зазначив, що мінімальна пенсія для людини з інвалідністю, яка спричинена внаслідок чорнобильської катастрофи, становить:

  • для І групи — 8187,48 грн;
  • для ІІ групи — 6 549,99 грн;
  • для ІІІ групи і для дітей з інвалідністю — 5 048,95 грн.

Нагадаємо, що пенсійний фонд України (ПФУ) цього року продовжує виплачувати вищі пенсії деяким людям поважного віку. Йдеться про доплати у кілька сотень гривень.

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