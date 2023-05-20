Пенсії в Україні — хто отримує вищі виплати

Українська жінка літнього віку. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд України (ПФУ) цього року продовжує виплачувати вищі пенсії деяким людям поважного віку. Йдеться про доплати у кілька сотень гривень.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Збереження доплат до пенсії у 2023-му

Минулого року, ухвалюючи Державний бюджет-2023, уряд не заклав остаточну суму коштів на індексацію та доплати. Головний фінансовий документ країни назвали "військовим", де 50% усіх видатків передбачені на оборону, і лише 35% — на соціальну сферу.

Однак на початку цього року Кабінет міністрів України (КМУ) ухвалив рішення про індексацію та збереження вікових доплат пенсіонерам.

Відповідно до рішення, пенсіонери віком від 70 до 80 років продовжують отримувати щомісячні доплати до основного розміру пенсії.

В уряді заявили, що на виплати пенсій цього року передбачено близько 700 млрд гривень. Грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, доплат та індексацій.

Суми доплат літнім людям

В Україні пенсіонерів, яким більше 70 років, налічується близько чотирьох мільйонів осіб. Це становить приблизно 40% від загальної кількості українських пенсіонерів у близько 10 мільйонів.

Кілька років тому щомісячну доплату до пенсії започаткували для громадян, вік яких перевищує 80 років. Її розмір був пів тисячі гривень, однак згодом суму підвищили до 570 гривень. Згодом запровадили доплати для українців, вік яких 70 та 75 років.

На сьогодні законом передбачені такі доплати до пенсій в залежності від віку:

570 грн — пенсіонерам, віком 80 років та вище;

456 грн — громадянам, яким 75-80 років;

300 грн — пенсіонерам 70-75 років.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні громадяни, які отримують пенсії, можуть за допомогою гаджетів зробити запит на перерахунок виплат. Така можливість доступна через портал державних послуг "Дія".

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.