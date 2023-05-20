Пенсии по инвалидности: какая выплата в Украине в 2023 году
В Украине в связи с военным состоянием пенсии по инвалидности уменьшились. Какие группы и какую сумму могут получить украинцы в 2023 году?
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Размер пенсий в 2023 году
В Украине до военного положения люди с инвалидностью получали больше, чем сейчас. Однако сумма пенсии зависит не только от группы инвалидности, но и от возможности государства выплачивать их. В 2023 году выплаты лицам с инвалидностью таковы:
- лицам с инвалидностью I группы — 100 процентов пенсии по возрасту (при страховом стаже 1-10 лет в зависимости от возраста);
- лицам с инвалидностью II группы — 90 процентов пенсии по возрасту (при страховом стаже 1-14 лет);
- лицам с инвалидностью III группы — 50 процентов пенсии по возрасту (при страховом стаже 1-14 лет).
Указывается, что итоговая сумма пенсионных выплат зависит от общего стажа лица, то есть у каждого индивидуально.
Минимальная пенсионная выплата по инвалидности не может быть ниже:
- для I группы — 2 300 грн;
- для лиц, не работающих и имеющих II-III группы — 2 100 грн;
- для лиц, работающих и имеющих II-III группы — 2 093 грн.
Также есть дополнительная выплата, но предусмотрена не всем лицам с инвалидностью. Государственная социальная помощь составляется в размере 2100 грн и выплачивают ее:
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
Как получить пенсию?
Для оформления пенсионной выплаты по инвалидности следует обратиться в Пенсионный фонд Украины. ПФУ сообщает, что есть два способа, как это можно сделать:
- стационарно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- онлайн на сайте ПФУ (Пенсионный фонд Украины).
Также отмечается, что кроме заявления на назначение пенсии следует подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины (владельцам ID-карты нужно принести справку о регистрации с места жительства);
- свидетельство о рождении (если пенсия назначается на ребенка);
- карточку налогоплательщика;
- трудовую книжку;
- ведомость о заработной плате;
- справку из МСЭК, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны или другой документ, подтверждающий статус;
- фото размером 3х4.
Пенсия ликвидаторам аварии на ЧАЭС
Пенсионный фонд Украины отметил, что минимальная пенсия для человека с инвалидностью, вызванная чернобыльской катастрофой, составляет:
- для I группы — 8187,48 грн;
- для ІІ группы — 6 549,99 грн;
- для ІІІ группы и для детей с инвалидностью — 5 048,95 грн.
Напомним, что пенсионный фонд Украины (ПФУ) в этом году продолжает выплачивать более высокие пенсии некоторым людям преклонного возраста. Речь идет о доплатах в несколько сотен гривен.