Пенсії в Україні — ПФУ розповів про механізм перерахунку

Українські жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про механізм підвищення виплат для громадян літнього віку. Йдеться про щорічні перерахунки пенсій.

Про це розповів голова правління ПФУ Євген Капінус, пише ТСН.

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Деталі перерахунку пенсій

За словами голови фонду, солідарна система передбачає, що розмір виплати кожного пенсіонера залежить від таких індивідуальних показників:

тривалість страхового стажу;

розмір офіційної заробітної плати.

Відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", всі пенсіонери мають право на перерахунок виплат.

Такі перерахунки можуть бути масовими та індивідуальними:

під час масового перерахунку пенсій громадяни не мають персонально звертатися в органи Пенсійного фонду, адже відбуваються відповідно до змін у законодавстві. Як правило, це перерахунки в рамках збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати чи здійснення індексації пенсій, встановлення надбавок за віком;

під час індивідуального перерахунку — громадянину потрібно самостійно звернутися до ПФУ. Там треба написати заяву про проведення перерахунку та надати додатковий документ, що впливає на обсяг пенсії, або в разі настання обставин, що дають право на підвищення персональної пенсії.

"В результаті таких перерахунків розмір підвищення кожного конкретного пенсіонера визначається індивідуально, з урахуванням особистих показників людини: закону, згідно з яким було призначено пенсію, року призначення пенсії, тривалості страхового стажу, величини заробітної плати, факту роботи та належності пенсіонера до певної вікової категорії", — пояснив Євген Капінус.

Право на пенсію

В Україні право на призначення пенсійних виплат за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Лише деяким окремим категоріям громадян можуть призначатись до досягнення віку 60 років. Такі норми прописані у ст. 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Цьогоріч в Україні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу — щонайменше 30 років. Після досягнення 63 років — щонайменше 20, 65 — не менше 15 років, нагадали у Пенсійному фонді. При цьому страховий стаж до 2028 року збільшуватиметься.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.

Також ми писали, що хоч минулого місяця був зафіксований суттєвий недобір коштів на суму 3,9 мільярда гривень. Проте цей факт не повинен вплинути на графік пенсійних виплат.