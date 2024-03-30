Что изменится в Украине с 1 апреля 2024 года

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Ежемесячно в Украине происходят изменения в системе налогообложения, тарифах на коммунальные услуги, размерах пенсий и других социальных выплат. Апрель не станет исключением: в текущем месяце увеличится минимальная заработная плата, а также размер некоторых видов социальной помощи. Кроме того, в апреле украинских пенсионеров ожидает второе увеличение пенсий в 2024 году.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 апреля.

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Тарифы на коммунальные услуги в апреле

В период действия военного положения на Украине временно запрещено повышение основных тарифов на ЖКХ. Постановлением Кабинета Министров было установлено, что цены на горячую воду, централизованное отопление и газ не могут быть увеличены во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены.

Однако это правило не распространяется на тарифы на снабжение холодной водой и электроэнергией, поэтому их стоимость может быть изменена.

В начале апреля ожидается увеличение тарифов на холодную воду для поставщиков водоснабжения в Киеве и ряде других городов. Согласно новому проекту НКРЭКА, повышение стоимости воды будет осуществляться в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля 2024 года.

Планируется, что в апреле стоимость водоснабжения и водоотведения вырастет:

в Киеве — до 40,77 грн за кубометр,

в Днепре — до 37,61 грн за кубометр,

в Виннице — до 35 грн за кубометр.

Также с 1 апреля цены на водоснабжение планируют повысить следующие поставщики:

Львовводоканал — до 9,73 грн за кубометр,

Ивано-Франковскводоэкотехпром — до 5,63 грн за кубометр,

Черновцыводоканал — до 10,87 грн за кубометр,

Дрогобычводоканал — до 15,54 грн за кубометр.

Что касается тарифов на свет, то пока вопрос о них не рассматривается Министерством энергетики. Об этом сообщил глава ведомства Герман Галущенко.

"Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения мы не возобновили бы нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли - спокойно, стабильно и без отключений", — отметил он.

Галущенко добавил, что говорить о повышении тарифа на электроэнергию пока рано.

Цены на газ для населения в апреле также останутся неизменными. В зависимости от поставщика газа, стоимость кубометра топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

Сейчас на рынке газа для бытовых потребителей в Украине действуют 12 поставщиков. Из них 7 предлагают газ по цене ниже 8 грн за кубометр, тогда как у 5 компаний цена выше этой отметки. Однако 98% украинцев покупают газ от Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Цена газа в марте 2024 года. Фото: Газправда

Зарплаты в Украине в апреле

В следующем месяце размер минимальной зарплаты (МЗП) в Украине увеличится на 900 грн. Это завершающий этап повышения минимальной заработной платы в 2024 году, предусмотренный в Государственном бюджете.

С 1 января минимальная зарплата составляла 7 100 грн в месяц (или 42,6 грн в час), а с 1 апреля планируется увеличение до 8 000 грн (или 48 грн в час).

С увеличением МЗП также увеличится размер штрафов за нарушение условий трудового законодательства. В зависимости от характера нарушения (например, задержка выплаты зарплаты, неполная выплата заработной платы, нелегальное трудоустройство и т.п.) размер штрафа может составлять от 16 тысяч до 128 тысяч грн.

Пенсии в Украине в апреле

В апреле во второй раз в 2024 году увеличатся пенсии для украинцев, имеющих возраст от 65 лет и полный стаж трудовой деятельности. Кроме того, будет произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а также некоторых других категорий граждан.

С 1 апреля 2024 г. увеличатся пенсии граждан в возрасте от 65 лет с полным стажем. Размер пенсионной выплаты для этой категории лиц должен составлять не менее 40% минимальной зарплаты. В апреле такие пенсии увеличатся с 2 840 до 3 200 грн. Также с 1 апреля будет произведен автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом их обновленного трудового стажа.

В связи с увеличением минимальной зарплаты с 1 апреля 2024 также увеличится размер денежной помощи для лиц, имеющих особые заслуги перед родиной. В частности, для тех, кто был награжден званием Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (в размере 3 минимальных заработных плат - 24 000 грн); орденом Богдана Хмельницкого трех степеней (в размере 2-х минимальных заработных плат — 16 000 грн); орденом За мужество трех степеней (в размере минимальной заработной платы — 8 000 грн); орденом княгини Ольги трех степеней (в размере минимальной заработной платы — 8 000 грн); членам семей погибших (умерших) граждан из числа вышеупомянутых лиц (в размере минимальной заработной платы — 8 000 грн).

В апреле также увеличатся пенсии для тех, кто получит право на доплату по возрасту. Прибавку получат пенсионеры, достигшие 70, 75 и 80 лет.

Компенсация будет выплачиваться следующим образом:

лицам, достигшим 70 лет, до достижения 75-летнего возраста - до 300 грн;

лицам, достигшим 75 лет, до достижения 80-летнего возраста - до 456 грн;

лицам, достигшим 80 лет и старше - до 570 грн.

Если размер пенсии превышает 10 340,35 грн, возрастная надбавка не предоставляется.

Также в апреле пенсионеры могут получить дополнительную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций. Право на получение дополнительной денежной помощи имеют пенсионеры, которые получают пенсию менее 3 250 грн и проживают на территориях, где действуют или возможны боевые действия.

Социальные выплаты в Украине в апреле

Согласно новым правилам, существенно сократилось количество получателей денежной помощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Другим ВПЛ в марте нужно подать заявление для переназначения помощи, при этом условия для получения компенсации на проживание стали более строгими. Срок подачи заявления продлен до 30 апреля 2024 года. ВПЛ, которые подадут документы в апреле, получат помощь и за март.

ВПЛ, которые не работают и не ухаживают за детьми или лицами с инвалидностью, после назначения помощи должны проявить активность в поиске работы: в течение 2 месяцев зарегистрироваться в Центре занятости, или как ФЛП и начать соответствующую деятельность, получить помощь на получение экономической самостоятельности или микрогрант или ваучер на учебу.

Напомним, украинские предприятия в рамках соглашения о партнерстве по программе USAID могут получить помощь в виде оборудования и рекламных услуг. Заявки будут приниматься до конца апреля 2024 года.

Также мы писали, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.