Пенсії в Україні — які категорії громадян отримають більше з 1 січня

Люди пенсійного віку. Фото: Unplush

В Україні щорічний перегляд виплат для всіх пенсіонерів у вигляді індексації, запланований на березень 2024 року, залишається під питанням через загрозу перебоїв надходження міжнародних фінансів. Проте із 1 січня передбачається підвищення пенсій для двох категорій українців.

Про це поінформували у пресцентрі Пенсійного фонду.

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Детальніше про підвищення пенсій

Як зазначають у ПФУ, збільшення пенсій пов'язане із підвищенням рівня мінімальної заробітної платні з 2024 року до 7,1 тис. грн та прожиткового мінімуму — до 2,92 тис. грн.

Так, з початку року підвищиться до 2,84 тис. грн мінімальний розмір пенсій для українців, які досягнули віку 65 років та мають повний страховий стаж (у 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно).

Окрім того, з 258,9 до 292 грн зросте розмір надбавки до пенсії почесним донорам країни. Він обчислюється як 10% розміру прожиткового мінімуму на одного громадянина з розрахунку на один місяць.

Вимоги до страхового стажу у 2024 році

За статтею 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2024 році зміниться тривалість страхового стажу, що передбачає право на призначення пенсії за віком. Вона буде становити:

у разі досягнення віку 60 років — мінімум 31 рік;

за умови досягнення віку 63 роки — мінімум 21 рік;

у разі досягнення віку 65 років — мінімум 15 років.

Як уточнив голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев, в Україні вже завершилось фінансування виплати пенсій за поточний рік. З державного бюджету на пенсії витратили 678,5 млрд грн.

Також у ПФУ виплатили житлових субсидій та пільг на 37,1 млрд грн, страхових виплат — на 27,8 млрд грн (зокрема 15,5 млрд грн лікарняних).

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.