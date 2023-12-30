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Пенсии вырастут — двум категориям украинцев будут платить больше в 2024-м

30 декабря 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — какие категории граждан получат больше с 1 января
Люди пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ежегодный пересмотр выплат для всех пенсионеров в виде индексации, запланированный на март 2024 года, остается под вопросом из-за угрозы перебоев поступления международных финансов. Однако с 1 января предполагается повышение пенсий для двух категорий украинцев.

Об этом сообщили в пресс-центре Пенсионного фонда.

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Детальнее о повышении пенсий

Как отмечают в ПФУ, увеличение пенсий связано с повышением уровня минимальной заработной платы с 2024 года до 7,1 тыс. грн и прожиточного минимума — до 2,92 тыс. грн.

Так, с начала года повысится до 2,84 тыс. грн. минимальный размер пенсий для украинцев, достигших возраста 65 лет и имеющих полный страховой стаж (в 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно).

Кроме того, с 258,9 до 292 грн. вырастет размер надбавки к пенсии почетным донорам страны. Он исчисляется как 10% размера прожиточного минимума на одного гражданина в расчете на один месяц.

Требования к страховому стажу в 2024 году

Согласно статье 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2024 году изменится продолжительность страхового стажа, предусматривающего право на назначение пенсии по возрасту. Она будет составлять:

  • в случае достижения возраста 60 лет — минимум 31 год;
  • при достижении возраста 63 года — минимум 21 год;
  • в случае достижения возраста 65 лет – минимум 15 лет.

Как уточнил глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, в Украине уже завершилось финансирование выплаты пенсий за текущий год. Из государственного бюджета на пенсии потратили 678,5 млрд грн.

Также в ПФУ выплатили жилищных субсидий и льгот на 37,1 млрд грн, страховых выплат — на 27,8 млрд грн (в том числе 15,5 млрд грн больничных).

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

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