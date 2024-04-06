Перерасчет пенсий в 2024 году — формула и суммы выплат

Люди пенсионного возраста. Фото: Unsplush

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как осуществляют перерасчет пенсий граждан, продолжающих работать, в 2024 году. Назвали составляющие и формулу расчета.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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В Пенсионном фонде отмечают, что для работающих пенсионеров при перерасчете учитывают актуальный прожиточный минимум и новые данные о страховом стаже.

Существует базовая формула расчета пенсий, которая определяется умножением следующих показателей:

среднемесячная зарплата за три прошедших года;

коэффициент, определяемый из зарплаты гражданина и его соотношение со средним значением зарплаты по стране;

коэффициент страхового стажа.

При этом при определении каждой составляющей есть свои тонкости. Однако формула считается основой расчета пенсионных выплат для работающих и неработающих пенсионеров.

Чем отличается расчет выплат тех, кто работает

Различается расчет пенсий работающих и не работающих лиц в другом. У многих пенсионеров размер минималки, как и надбавки за сверхурочный стаж, зависит от показателя прожиточного минимума.

Когда растет прожиточный минимум, увеличивается пенсия неработающих граждан. В то время как тем, кто продолжает работать на пенсии, такие перерасчеты не производят.

В случае увольнения работающего пенсионера производится перерасчет выплат на основе актуального размера прожиточного минимума.

Размеры пенсий работающих граждан

В прошлом году пенсии работающих пенсионеров в зависимости от возраста и страхового стажа составляли:

2,09 тыс. грн — независимо от возраста граждан;

2,76 тыс. грн — до 70 лет при наличии 30-35 лет стажа;

3 тыс. грн — 70-75 лет, если есть 30-35 годах стажа;

3 тыс. грн — 75-80 лет при 20-25 годах стажа;

3,12 тыс. грн — от 80 лет при наличии 20-25 лет стажа.

Перерасчеты выплат работающим пенсионерам произвели в апреле прошлого года. Для тех, кто получил не менее двух лет стажа. Пенсии повысились в 401 тыс. лиц в среднем на 220 грн.

В апреле 2024 года тоже произвели перерасчет пенсий гражданам, продолжающим работать. Пенсии автоматически пересчитали лицам:

после назначения или предварительного перерасчета пенсии тем, кто в дальнейшем работал, и на начало марта 2024-го получили 24 месяца стажа;

отработали менее 24 месяцев, однако после назначения или предварительного перерасчета пенсии в прошлом году.

В случае, если на начало марта граждане имели не менее 24 месяцев стажа, то перерасчет осуществляется с учетом стажа.

Исчисляют пенсию по заработку, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или учитывается заработок, который гражданин получал, работая после назначения/предварительного перерасчета пенсии. Показатель средней зарплаты/дохода, учитываемый при назначении или предварительном перерасчете пенсионной выплаты, не меняется.

В случае, если после назначения или предварительного перерасчета выплат по состоянию на начало марта 2024 года пенсионеры приобрели не менее 24 месяцев стажа, то перерасчет пенсии будет производиться не ранее двух лет после того, как ее назначили или предварительного перечислили с учетом только приобретенного стажа. Зарплата для исчисления пенсии не меняется.

В то же время работающим гражданам, получающим пенсию за выслугу лет, перерасчет будет произведен в случае, если достигли пенсионного возраста.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в апреле произошло повышение пенсий для двух категорий граждан — тем, кто в дальнейшем работает, и тем, кому исполнилось 65 лет. Однако в Пенсионном фонде сделали заявление о том, что в мае гражданам не начислят обещанные выплаты.

Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года украинские пенсионеры могут получить целый ряд доплат. В частности, речь идет о возрастных надбавках, доплатах по состоянию здоровья, за воспитание детей.