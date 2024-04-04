Пенсії та доплати — які надбавки гарантує держава українцям у квітні

Люди поважного віку. Фото: femida.ua

У квітні 2024 року українські пенсіонери можуть отримати цілу низку доплат. Зокрема, йдеться про вікові надбавки, доплати за станом здоровʼя, за виховання дітей.

Про те, які суми можуть отримати громадяни, йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Надбавки за станом здоров'я

За українським законодавством, деяким громадянам поважного віку передбачена надбавка "за станом здоров'я". На спеціальну доплату можуть розраховувати:

особи, яким більше 80 років;

одержують пенсію за віком;

проживають самотньо;

потребують догляду з боку сторонніх осіб.

За правилами, розмір такої допомоги становить 40% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність. На початку 2024 року прожитковий мінімум підвищився до 2361 гривні, тому розмір доплати теж зросте. Сума відповідної доплати до пенсії становитиме 944 гривні.

Для того, щоб оформити надбавку "за станом здоров'я", пенсіонерові необхідно особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду. Там потрібно подати заявку з документальним підтвердженням про погіршення стану здоровʼя.

Доплати за поважний вік

Також у квітні українці отримають надбавку "за віком". Такі доплати призначають, починаючи з 70, 75 та 80 років. Важливо, щоб пенсія при цьому була меншою за 10,34 тис. гривень. Суми у 2024 році такі:

пенсіонерам від 70 до 74 років щомісяця доплачуватимуть по 300 гривень;

громадянам з 75 до 79 років призначать додатково по 456 гривень;

українцям від 80 років доплачуватимуть до пенсії по 570 гривень.

Для отримання відповідної надбавки не треба спеціально звертатися до Пенсійного фонду, адже її надають автоматично. Доплату нараховують з того числа місяця, коли людина досягла необхідного віку.

Інші доплати для пенсіонерів

Також є інші надбавки до пенсій, які вимагають особистого звернення до ПФУ та подання документів і заяви. Серед таких — надбавка за виховання "непрацездатних неповнолітніх дітей". При цьому важлива умова — такий пенсіонер не працює. З собою потрібно мати обов'язково паспорт, свідоцтво про народження дитини.

У квітні громадяни, які вийшли на пенсію згідно із загальнообов'язковим державним страхуванням, отримають "зверху" по 150 грн. Водночас пенсіонери-військовослужбовці матимуть надбавку у розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відповідні надбавки перераховують щоразу під час зміни прожиткового мінімуму.

Також у квітні в Україні зросла мінімальна зарплатня до 8 тис. гривень, у результаті чого частина пенсіонерів отримає надбавки до щомісячних виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у середньому в Україні пенсія суддів становить понад 100 тисяч гривень, при цьому деякі з них можуть отримувати понад 200 тисяч гривень. Проте більшість звичайних українців отримують до 4 тисяч гривень пенсії.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовані випадки припинення пенсійних виплат громадянам після їхнього виїзду за кордон. Існує кілька причин, зокрема, у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо це не передбачено міжнародним договором України.