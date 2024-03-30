Пенсії з 1 квітня — у кого з українців зростуть виплати на 600 грн

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у квітні поточного року Пенсійний фонд обіцяє переглянути виплати людям літнього віку. Зокрема, дехто з них зможе розраховувати на підвищення у 600 гривень.

Про це інформує видання Obozrevatel.

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Кого торкнеться підвищення пенсій

За даними ПФУ, виплати будуть переглянуті у бік підвищення для таких категорій громадян:

тим, хто продовжує працювати на заслуженому відпочинку;

тим, хто досяг віку 65 років, і має достатній розмір стажу.

За підрахунками, в країні налічується майже три мільйони пенсіонерів, які замість заслуженого відпочинку, продовжують працювати, щоб отримувати більше. Загалом же в країні проживає понад 10 млн громадян, які мають право на пенсії.

Що стосується підвищення, то воно торкнеться тільки тих, хто влаштувався на офіційну роботу. Оскільки у таких осіб щороку збільшується розмір страхового стажу, тобто відпрацьованих років, то їм належить перерахунок пенсій.

Як пояснюють у фонді, відповідний перерахунок проводять за правилами не частіше одного разу на два роки роботи. Традиційно, перегляд відбувається у квітні.

Відтак, якщо громадянин пенсійного віку працює щонайменше два роки і упродовж цього часу йому жодного разу не перераховували виплату, то через кілька днів можна розраховувати на відповідне підвищення.

Як зростуть виплати у квітні

За інформацією ПФУ, підвищення буде для всіх індивідуальним, при цьому у деяких випадках сума надбавки може становити майже 600 гривень.

Так, якщо пенсійна виплата громадянина становить 5 тис. гривень, і при виході на заслужений відпочинок було 30 років страхового стажу, то очікуване підвищення після перерахунку може підскочити на 333 гривень.

Водночас, якщо розмір пенсії більший, і становить 6 тис. гривень, то за таких умов пенсія збільшиться на 400 гривень.

Хто має вищі виплати, зможе розраховувати на розмір підвищення у 500 гривень.

На 562 гривні зростуть пенсії в українців, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, маючи пенсію у 7 тис. гривень.

Також переглянуть виплати тим, хто виконав норми за страховим стажем, досягнувши 65 років. За законом, якщо людина не молодша 65 років має стажу 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки), то розмір пенсії не може бути нижчий за 40% від мінімальної зарплатні

Зараз гарантований державою розмір пенсії становить 2,84 тис. гривень, а вже за кілька досягне 3,2 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з квітня 2024 року українські пенсіонери можуть залишитись без коштів. Термін, відведений на проходження ідентифікації у Пенсійному фонді, що гарантує подальше нарахування коштів, добігає 31 березня.

Також ми писали, що українські громадяни, які працюють неофіційно, не матимуть достатньо страхового стажу та законного права на пенсію. Відомо, які суми отримають українці за таких умов.