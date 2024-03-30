Пенсии с 1 апреля – у кого из украинцев вырастут выплаты на 600 грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в апреле текущего года Пенсионный фонд обещает пересмотреть выплаты пожилым людям. В частности, некоторые из них смогут рассчитывать на повышение в 600 гривен.

Об этом информирует издание Obozrevatel.

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Кого коснется повышение пенсий

По данным ПФУ, выплаты будут пересмотрены в сторону повышения для таких категорий граждан:

тем, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе;

тем, кто достиг 65 лет, и имеет достаточный размер стажа.

По подсчетам, в стране насчитывается почти три миллиона пенсионеров, которые вместо заслуженного отдыха продолжают работать, чтобы получать больше. Всего же в стране проживает более 10 млн граждан, имеющих право на пенсии.

Что касается повышения, то оно коснется только тех, кто устроился на официальную работу. Поскольку у таких лиц ежегодно увеличивается размер страхового стажа, то есть отработанных лет, им принадлежит перерасчет пенсий.

Как объясняют в фонде, соответствующий перерасчет проводят по правилам не чаще одного раза в два года работы. Традиционно пересмотр происходит в апреле.

Следовательно, если гражданин пенсионного возраста работает не менее двух лет и в течение этого времени ни разу ему не пересчитывали выплату, то через несколько дней можно рассчитывать на соответствующее повышение.

Как вырастут выплаты в апреле

По информации ПФУ, повышение будет для всех индивидуальным, при этом в некоторых случаях сумма надбавки может составить почти 600 гривен.

Так, если пенсионная выплата гражданина составляет 5 тыс. гривен, и при выходе на заслуженный отдых было 30 лет страхового стажа, то ожидаемое повышение после перерасчета может подскочить на 333 гривен.

В то же время, если размер пенсии больше, и составляет 6 тыс. гривен, то при таких условиях пенсия увеличится на 400 гривен.

Те, кто имеют более высокие выплаты, смогут рассчитывать на размер повышения в 500 гривен.

На 562 гривны вырастут пенсии у украинцев, продолжающих работать на заслуженном отдыхе, имея пенсию в 7 тыс. гривен.

Также пересмотрят выплаты тем, кто выполнил нормы по страховому стажу, достигнув 65 лет. По закону, если человек не моложе 65 лет имеет стаж 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), то размер пенсии не может быть ниже 40% от минимальной зарплаты

Сейчас гарантированный государством размер пенсии составляет 2,84 тыс. гривен, а уже через несколько дней достигнет 3,2 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с апреля 2024 года украинские пенсионеры могут остаться без средств. Срок, отведенный на прохождение идентификации в Пенсионном фонде, что гарантирует дальнейшее начисление средств, истекает 31 марта.

Также мы писали, что у украинских граждан, которые работают неофициально, не будет достаточно страхового стажа и законного права на пенсию. Известно, какие суммы получат украинцы в таких условиях.