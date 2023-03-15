Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Переселенцям можуть скасувати статус ВПО та перестати виплачувати кошти: причини arrow

Переселенцям можуть скасувати статус ВПО та перестати виплачувати кошти: причини

15 березня 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ірина Верещук
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 15 березня, на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорили питання вибіркових перевірок внутрішніх переселенців. Їх кількість у порівнянні з минулим роком знизилася майже у 12 разів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

За яких умов скасують статус ВПО

Зазначається, що питання вибіркових перевірок ВПО щодо їх фактичної присутності на заявленому місці залишається актуальним. Мінреінтеграції тримає його під постійним контролем.

Своєю чергою Мінсоцполітики та Нацсоцслужба надали роз’яснення територіальним органам соціальних служб про необхідність попереджати внутрішніх переселенців стосовно відвідування їх з метою перевірки.

Зокрема, під час перевірки посадова особа Нацсоцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом десяти днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації.

І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати.

"Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна. Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги", — зауважила Ірина Верещук.

Нагадаємо, в Україні вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

В країні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за один місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Додамо в Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми. Головне — не панікувати. Їх згодом нарахують. У разі такої проблеми звертатись на гарячі лінії. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:53 Радуцький розповів, скільки постраждало центрів екстреної медичної допомоги в Україні

12:52Сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією

12:50 В Одесі планували незаконно побудувати 24-поверхівку

12:47 ЄС виділяє 2 млрд євро на поповнення запасів боєприпасів в Україні та інших країнах

12:36 Гондурас розірве дипвідносини з Тайванем: яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:33 Колишнього співробітника спецслужби затримано за шпигунську діяльність на користь країни-агресора

12:32 ЗМІ оприлюднили план кремля повернення Молдови під свій контроль

12:25 Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" їде з концертом до Японії: хто з рідних Танчинця там проживає

12:20 В порту Одещини виявили матеріали для підпільного виробництва "брендової" парфумерії

12:18 Кабмін оновив програми "5-7-9" та лізингу: які кредити скасовують

Новина з відео

11:52 ​​​​Росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем

Новина з відео

11:30 В Україні вперше покажуть фільм про деокупацію острова Зміїний

Новина з відео

09:31В Америці показали відеореконструкцію, як російський літак збив безпілотник США

Новина з відео

20:43 Обожнював Тарас Шевченко: як приготувати пісний борщ з карасями

Новина з відео

19:32На підтримку України створили "корабельну коаліцію": які країни увійшли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00Одещина буде з рибою: в Україні стартувала реформа рибної галузі

Новина з відео

18:54 Окупант розповідає, як керівництво рф через так звані "л/днр" оформлює контрактну службу

Новина з відео

18:15 Від "Гарпуна" до нагодованих мешканців Африки: військова допомога Україні важлива для світу

Ексклюзив

17:15Питання продовження зернової угоди перетворили на торги, — Резніков

Новина з відео

17:10 Путін розповів бурятам про "користь" санкцій та пожартував про "хрюкання"

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Ексклюзив

18:45Втома від війни: як змінилася психологія українців і чи пробачать вони росіян

18:24Історія харківської косметологині, яка повернулась до життя завдяки роботі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:36Як українцям не потрапити на гачок фінансових пірамід

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

Актуальне по темі

None 15 Березень 12:53

Радуцький розповів, скільки постраждало центрів екстреної медичної допомоги в Україні

None 15 Березень 12:53

Сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією

None 15 Березень 12:16

В Одесі планували незаконно побудувати 24-поверхівку

None 15 Березень 12:36

ЄС виділяє 2 млрд євро на поповнення запасів боєприпасів в Україні та інших країнах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB