Переселенцям можуть скасувати статус ВПО та перестати виплачувати кошти: причини

Ірина Верещук

У середу, 15 березня, на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорили питання вибіркових перевірок внутрішніх переселенців. Їх кількість у порівнянні з минулим роком знизилася майже у 12 разів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За яких умов скасують статус ВПО

Зазначається, що питання вибіркових перевірок ВПО щодо їх фактичної присутності на заявленому місці залишається актуальним. Мінреінтеграції тримає його під постійним контролем.

Своєю чергою Мінсоцполітики та Нацсоцслужба надали роз’яснення територіальним органам соціальних служб про необхідність попереджати внутрішніх переселенців стосовно відвідування їх з метою перевірки.

Зокрема, під час перевірки посадова особа Нацсоцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом десяти днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації.

І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати.

"Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна. Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги", — зауважила Ірина Верещук.

Нагадаємо, в Україні вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

В країні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за один місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Додамо в Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми. Головне — не панікувати. Їх згодом нарахують. У разі такої проблеми звертатись на гарячі лінії.