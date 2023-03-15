Переселенцам могут отменить статус ВПЛ и перестать выплачивать деньги: причины

Ирина Верещук

В среду, 15 марта, на совещании под председательством вице-премьера Ирины Верещук обсудили вопросы выборочных проверок внутренних переселенцев. Их количество по сравнению с прошлым годом снизилось почти в 12 раз.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

При каких условиях отменят статус ВПЛ

Отмечается, что вопрос выборочных проверок ВПЛ относительно их фактического присутствия на заявленном месте остается актуальным. Минреинтеграция держит его под постоянным контролем.

В свою очередь, Минсоцполитики и Нацсоцслужба предоставили разъяснение территориальным органам социальных служб о необходимости предупреждать внутренних переселенцев относительно посещения их с целью проверки.

В частности, при проверке должностное лицо Нацсоцслужбы должно составить соответствующий акт. Также оно должно оставить сообщение о необходимости в течение десяти дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты.

"Мы не можем допустить ни одной дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которое им очень необходимо. Проверки должны осуществляться только при наличии подозрения относительно неправомерного получения помощи", — отметила Ирина Верещук.

Напомним, в Украине требуют изменить подход к проверкам внутриперемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

В стране продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за один месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Добавим в Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы. Главное — не паниковать. Их впоследствии насчитают. При такой проблеме обращаться на горячие линии.