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Переселенцам могут отменить статус ВПЛ и перестать выплачивать деньги: причины

15 марта 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ирина Верещук
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 15 марта, на совещании под председательством вице-премьера Ирины Верещук обсудили вопросы выборочных проверок внутренних переселенцев. Их количество по сравнению с прошлым годом снизилось почти в 12 раз.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Отмечается, что вопрос выборочных проверок ВПЛ относительно их фактического присутствия на заявленном месте остается актуальным. Минреинтеграция держит его под постоянным контролем.

В свою очередь, Минсоцполитики и Нацсоцслужба предоставили разъяснение территориальным органам социальных служб о необходимости предупреждать внутренних переселенцев относительно посещения их с целью проверки.

В частности, при проверке должностное лицо Нацсоцслужбы должно составить соответствующий акт. Также оно должно оставить сообщение о необходимости в течение десяти дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты.

"Мы не можем допустить ни одной дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которое им очень необходимо. Проверки должны осуществляться только при наличии подозрения относительно неправомерного получения помощи", — отметила Ирина Верещук.

Напомним, в Украине требуют изменить подход к проверкам внутриперемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

В стране продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за один месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Добавим в Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы. Главное — не паниковать. Их впоследствии насчитают. При такой проблеме обращаться на горячие линии.

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