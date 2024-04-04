Податкова влаштує перевірки бізнесу в 2024 році — список розширили

Папери з бізнес-показниками. Фото: lexinform.com.ua

Державна податкова служба (ДПС) запланувала у 2024 році навідатися з перевірками до понад трьох тисяч компаній. При цьому перелік бізнесів, які планують перевірити цьогоріч, розширили.

Про це повідомляють аналітики Opendatabot.

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Детальніше про перевірки бізнесу

За цими даними, податкова оновила перелік бізнесів, які потраплять під перевірки цьогоріч. До списку додали 67 нових компаній, натомість 34 вибули. Перелік поповнився 33 перевірками компаній та 7 фізосіб-підприємців.

Сумарно у списку Податкової служби налічується понад 3,2 тисячі компаній, яких чекає моніторинг. З цієї кількості 2361 компанія та 921 ФОП.

Дев'ять компаній, які перевірить Податкова цьогоріч, потрапили до Індексу Опендатабота, вісім з них податківці планували перевірити з початку року, а одна компанія додалась після оновлення списку. Це фінансова компанія "Є гроші ком", яка з річним виторгом 1,66 млрд грн посіла дев'яту сходинку у категорії "Фінанси" рейтингу, додали аналітики.

Також опублікували список компаній, яких торкнеться перевірка, зі списку Індексу Опендатабота.

Джерело: Опендатабот

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні обсяги торгівлі зросли на третину за низкою показників за перші два місяці 2024 року проти аналогічного періоду 2023-го. Такий результат запровадження вимоги обов'язкового використання касових апаратів (Реєстратор розрахункових операцій, РРО) фізособами-підприємцями та загрози штрафів.

Також ми писали, що Державна податкова служба України запустила пілотний проєкт щодо боротьби з податковими боржниками. У його рамках для громадян, які невчасно сплачують податки та накопичують заборгованість, починуть діяти нові правила.