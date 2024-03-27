Штрафи для ФОП — бізнес почав виходити з тіні через загрозу покарання

Касовий апарат у точці торгівлі. Фото: tr.tax.gov.ua

В Україні обсяги торгівлі зросли на третину за низкою показників за перші два місяці 2024 року проти аналогічного періоду 2023-го. Такий результат запровадження вимоги обов'язкового використання касових апаратів (Реєстратор розрахункових операцій, РРО) фізособами-підприємцями та загрози штрафів.

Про це розповів голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Результати штрафів за невикористання РРО

За його словами, зокрема, кількість розрахункових операцій у національній валюті збільшилась на 38,2% за звітний період, а загальна кількість чеків — на 37,3%, нарахування Податку на додану вартість (ПДВ) — на 42,8%.

"Робота триває, і в тіні залишається ще значна частина торгівлі. Закликаю торговців видавати чеки, а споживачів повідомляти про кожен факт невидачі фіскального чека податкову або на чат-бот", — повідомив голова профільного комітету.

Нові правила для фізосіб-підприємців

З 1 жовтня минулого року усі фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, перейшли на роботу за новими правилами. Вони мусять використовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій (РРО), більш відомі як "касові апарати". Це спеціальні пристрої, які фіксують та зберігають відомості про розрахунки за товари, роботи та різноманітні послуги.

Навіть таксисти повинні мати програмний РРО, щоб видавати чеки в роботі під час оплати послуги.

За порушення вимог закону передбачаються штрафи. Покарання за відсутність касового апарату:

Для ФОП другої та третьої груп, які не продають ювелірні вироби, підакцизні товари, ліки та технічно складні побутові товари — штраф за перше порушення — 25% (суми від продажу), за повторне 50%.

Для підприємців у сфері гральних автоматів, обміну валют та продажу підакцизних товарів — штраф 100% за перше порушення, 150% — за повторне.

Для ФОП на загальній системі оподаткування, на єдиному податку + ПДВ, що продають ювелірні вироби, ліки та технічно складні побутові товари — штраф за перше порушення 100%, 150% — за повторне.

Зокрема, за неповний 2023 рік органи Податкової служби виписали 1,65 млрд грн штрафів за порушення у роботі з реєстраторами розрахункових операцій (РРО). Це втричі перевищує аналогічний показник за 2021 рік.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна податкова служба України запустила пілотний проєкт щодо боротьби з податковими боржниками. У його рамках для громадян, які невчасно сплачують податки та накопичують заборгованість, починуть діяти нові правила.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році тривають перевірки бізнесу органами контролю на предмет дотримання закону про застосування касових апаратів та видачі чеків. У Податковому комітеті Верховної Ради пояснили, кого податківці перевіряють першою чергою.