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Проверки бизнеса в 2024 году — налоговая расширила перечень компаний

4 апреля 2024 09:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоговая устроит проверки бизнесу в 2024 году — список расширили
Бумаги с бизнес-показателями. Фото: lexinform.com.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственная налоговая служба (ГНС) запланировала в 2024 году посетить с проверками более трех тысяч компаний. При этом список бизнесов, которые планируют проверить в этом году, расширили.

Об этом сообщают аналитики Opendatabot.

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По этим данным, налоговая обновила перечень бизнесов, которые попадут под проверки в этом году. В список добавили 67 новых компаний, 34 выбыли. Перечень пополнился 33 проверками компаний и 7 физлиц-предпринимателей.

Суммарно в списке Налоговой службы насчитывается более 3,2 тысячи компаний, которых ожидает мониторинг. Из этого количества 2361 компания и 921 ФЛП.

Девять компаний, которые в этом году проверит Налоговая, попали в Индекс Опендатабота, восемь из них налоговики планировали проверить с начала года, а одна компания добавилась после обновления списка. Это финансовая компания "Є гроші ком", которая с годовой выручкой 1,66 млрд грн заняла девятую строчку в категории "Финансы" рейтинга, добавили аналитики.

Также опубликовали список компаний, которых коснется проверка, из списка Индекса Опендатабота.

 

бизнес налоги проверки
Источник: Опендатабот

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине объемы торговли выросли на треть по ряду показателей за первые два месяца 2024 года против аналогичного периода 2023-го. Таков результат введения требования обязательного использования кассовых аппаратов (Регистратор расчетных операций, РРО) физлицами- предпринимателями и угроз штрафов.

Также мы писали, что Государственная налоговая служба Украины запустила пилотный проект по борьбе с налоговыми должниками. В его рамках для граждан, несвоевременно уплачивающих налоги и накапливающих задолженность, начнут действовать новые правила.

налоги
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