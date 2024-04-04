Налоговая устроит проверки бизнесу в 2024 году — список расширили

Бумаги с бизнес-показателями. Фото: lexinform.com.ua

Государственная налоговая служба (ГНС) запланировала в 2024 году посетить с проверками более трех тысяч компаний. При этом список бизнесов, которые планируют проверить в этом году, расширили.

Об этом сообщают аналитики Opendatabot.

Читайте также:

Подробнее о проверках бизнеса

По этим данным, налоговая обновила перечень бизнесов, которые попадут под проверки в этом году. В список добавили 67 новых компаний, 34 выбыли. Перечень пополнился 33 проверками компаний и 7 физлиц-предпринимателей.

Суммарно в списке Налоговой службы насчитывается более 3,2 тысячи компаний, которых ожидает мониторинг. Из этого количества 2361 компания и 921 ФЛП.

Девять компаний, которые в этом году проверит Налоговая, попали в Индекс Опендатабота, восемь из них налоговики планировали проверить с начала года, а одна компания добавилась после обновления списка. Это финансовая компания "Є гроші ком", которая с годовой выручкой 1,66 млрд грн заняла девятую строчку в категории "Финансы" рейтинга, добавили аналитики.

Также опубликовали список компаний, которых коснется проверка, из списка Индекса Опендатабота.

Источник: Опендатабот

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине объемы торговли выросли на треть по ряду показателей за первые два месяца 2024 года против аналогичного периода 2023-го. Таков результат введения требования обязательного использования кассовых аппаратов (Регистратор расчетных операций, РРО) физлицами- предпринимателями и угроз штрафов.

Также мы писали, что Государственная налоговая служба Украины запустила пилотный проект по борьбе с налоговыми должниками. В его рамках для граждан, несвоевременно уплачивающих налоги и накапливающих задолженность, начнут действовать новые правила.