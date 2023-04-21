Пенсії в Україні — хто може втратити виплати після перевірки

Українські жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни можуть втрати право на пенсійні виплати. Це може статися після перевірки одержувачів соціальних виплат фахівцями Міністерства фінансів та Пенсійного фонду України (ПФУ).

Проєкт відповідного наказу оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

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Втрата виплат після верифікації

Йдеться про проєкт наказ "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

Згідно з ним, спочатку перевірятимуть валідацію даних — дотримання вимог обміну інформацією щодо персональної інформації пенсіонерів.

Після цього перевірятимуть відповідність персональних відомостей про пенсіонерів.

Під час останнього етапу перевірятимуть правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання громадянам.

Після процесу верифікації частина пенсіонерів може втратити право на виплати через низку причин, прописаних у законодавстві. Зокрема, відповідно до закону про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування" є такі підстави для скасування виплати:

у разі помилки у прізвищі;

у разі отримання виплати за фальшивими документами;

якщо громадянин певний час жив за кордоном. "Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", — йдеться у законі;

у разі, якщо людина не отримує виплати упродовж шести місяців;

якщо громадянин — переселенець і змінив місце проживання.

Також в уряді зазначають, що Міграційна служба фіксує перетин кордону населенням, тому така інформація оперативно потраплятиме у Мінфін та Пенсійний фонд під час верифікації. Відтак, у таких громадян можуть забрати виплати.

Більше про пенсії

Нагадаємо, днями уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).

Також ми писали, що в Україні деяким категоріям пенсіонерів, виходячи на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.