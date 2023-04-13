Пенсії по 50 тис. грн — за яких умов виплати можуть бути більші

Люди похилого віку. Фото: google.com

Ісландія вважається країною, де з одна з найкращих світових пенсійних систем. Якби Україна взяла з неї приклад, то пенсії українців сягали б 50 тис. гривень.

Про це розповідає аналітик ЗСУ Данило Величко.

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Так, в Ісландії пенсія складається з обов'язкової державної та обов'язкової накопичувальної з розподілом за прибутковістю 20 та 80 відсотків. Державну пенсію, як і в Україні, починають виплачувати громадянам за досягнення пенсійного віку. Обсяг накопичувальної приватної пенсії формується зі щомісячних вкладів, не менше 12% доходу. Адмініструють вклади накопичувальної пенсійної системи 38 ліцензованих фінансових організацій, які примножують активи пенсіонерів на рівні щонайменше 56% від середньої заробітної платні.

Експерт зазначає, що якби подібна накопичувальна система запрацювала напочатку війни, то за щомісячних внесків у розмірі 10% від доходу, наприклад, військовослужбовець у середньому накопичив би за рік близько 50 тис. гривень. Якби пересічні українці із середньою зарплатнею почали б відкладати вже відсьогодні наступні 40 років, то в результаті б вийшла пенсія у 50 тис. гривень.

За його словами, у державному масштабі обсяг коштів, який акумулювалася б такими накопичувальними організаціями та реінвестувався в економіку, сягав би близько мільярда гривень щомісяця. Це, своєю чергою, дозволило створити безліч робочих місць з таким інструментом кредитування та інвестицій.

"Водночас світова практика показує, що роль держави у забезпеченні інституційності такої структури є безперечною. Повинні бути сформовані критерії використання коштів: рамки інвестування в одну організацію або за одним фінансовим інструментом або часові рамки. Вони мінімізують зловживання коштами та підвищать довіру суспільства до механізму. Зрештою, держава має стати гарантом виплат пенсій у разі банкрутства організації", — резюмував військовий аналітик.

Меценатські пенсії

Варто зауважити, що в Україні запрацювала система меценатських пенсій, у рамках якої усі охочі можуть робити благодійні внески на підтримку пенсіонерів, котрі одержують мізерні виплати. Дозволяється перераховувати кошти як на конкретне ім'я, так і для всіх загалом, розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Персоналізовані доплати пенсіонерам становитимуть 70% від суми зробленого внеску. Їх вони зможуть отримати вже наступного місяця. А решту суми (30%) Пенсійний фонд розподілить між іншими пенсіонерами із найнижчими пенсіями у солідарній системі.

Долучити до цієї схеми Пенсійний фонд, коли гроші насправді можна передати з рук у руки, вирішили через те, що так 30% із пожертвувань йтимуть на потреби малозабезпечених пенсіонерів, яких сьогодні близько 4,7 млн осіб.

Нагадаємо, пенсії українських прокурорів перевищують розмір виплат таких же фахівців у країнах Європи. Зокрема, українці отримують приблизно стільки ж, як британці.

Також ми писали, що колишні судді Конституційного суду України (КСУ) отримують найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень щомісяця. У ВР ініціювали скорочення пенсій, що передбачає проєкт закону №8321.