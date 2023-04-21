Пенсии в Украине — кто может потерять выплаты после проверки

Украинские пожилые женщины. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане могут утратить право на пенсионные выплаты. Это может произойти после проверки получателей социальных выплат специалистами Министерства финансов и Пенсионного фонда (ПФУ).

Проект соответствующего приказа обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

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Утрата выплат после верификации

Речь идет о проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

Согласно ему, сначала будут проверять валидацию данных — соблюдение требований обмена информацией о персональной информации пенсионеров.

После этого будут проверять соответствие персональных сведений о пенсионерах.

На последнем этапе будут проверять правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания гражданам.

После процесса верификации часть пенсионеров может потерять право на выплаты по ряду причин, прописанных в законодательстве. В частности, согласно закону об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании" есть следующие основания для отмены выплаты:

в случае ошибки в фамилии;

в случае получения выплаты по фальшивым документам;

если гражданин некоторое время жил за границей. "Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", — говорится в законе;

в случае, если человек не получает выплаты в течение шести месяцев;

если гражданин — переселенец и сменил место жительства.

Также в правительстве отмечают, что Миграционная служба фиксирует пересечение границы населением, поэтому такая информация будет оперативно попадать в Минфин и Пенсионный фонд во время верификации. Следовательно, у таких граждан могут забрать выплаты.

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Напомним, на днях правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).

Также мы писали, что в Украине некоторым категориям пенсионеров, выходя на свой заслуженный отдых, выплачивается единовременная финансовая помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию "выслугой лет". В первую очередь — работники сферы образования.