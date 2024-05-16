Pfizer пропонує до 250 мільйонів доларів для врегулювання позовів, пов'язаних з препаратом Zantac

Одна з вакцин компанії Pfizer. Фото: lapatilla.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Одна із найбільших фармацевтичних компаній світу, американська Pfizer, виплатить до 250 мільйонів доларів для врегулювання понад 10 тисяч судових позовів у США. Вони стосуються знятого з виробництва препарату від печії Zantac.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, виробник ліків має виплатити від 200 до 250 мільйонів доларів як компенсацію. Мирова угода була розкрита в судовому позові штату Делавер. Таким чином у Pfizer хочуть зменшити потенційну відповідальність за шкоду від ліків Zantac.

Вперше схвалений у 1983 році, Zantac став найбільш продаваними ліками у світі в 1988 році та був одним із перших препаратів, річний обсяг продажів якого перевищив 1 мільярд доларів. Проте Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США попросило виробників ліків прибрати з ринку Zantac та його дженерики у 2020 році після того, як у зразках препарату було виявлено речовину, що викликає рак, під назвою NDMA.

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