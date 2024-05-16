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Pfizer виплатить сотні мільйонів доларів компенсацій — які ліки виявилися небезпечними

16 травня 2024 11:18
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Pfizer пропонує до 250 мільйонів доларів для врегулювання позовів, пов'язаних з препаратом Zantac
Одна з вакцин компанії Pfizer. Фото: lapatilla.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Одна із найбільших фармацевтичних компаній світу, американська Pfizer, виплатить до 250 мільйонів доларів для врегулювання понад 10 тисяч судових позовів у США. Вони стосуються знятого з виробництва препарату від печії Zantac.

Про це повідомляє Reuters.

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В чому небезпека Zantac

Як зазначається, виробник ліків має виплатити від 200 до 250 мільйонів доларів як компенсацію. Мирова угода була розкрита в судовому позові штату Делавер. Таким чином у Pfizer хочуть зменшити потенційну відповідальність за шкоду від ліків Zantac.

Вперше схвалений у 1983 році, Zantac став найбільш продаваними ліками у світі в 1988 році та був одним із перших препаратів, річний обсяг продажів якого перевищив 1 мільярд доларів. Проте Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США попросило виробників ліків прибрати з ринку Zantac та його дженерики у 2020 році після того, як у зразках препарату було виявлено речовину, що викликає рак, під назвою NDMA.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США у письмовій формі попередило австрійський Raiffeisen Bank International,  що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений. Причиною цього називають угоди банку з Росією.

Також ми писали, що компанія Google представила оновлену концепцію свого пошукового сервісу. Тепер він буде покращений за допомогою штучного інтелекту.

США
Pfizer
гроші
медицина
компенсація
компанії

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