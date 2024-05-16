Pfizer предлагает до 250 миллионов долларов для урегулирования исков, связанных с препаратом Zantac

Одна из вакцин компании Pfizer. Фото: lapatilla.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, американская Pfizer, выплатит до 250 миллионов долларов для урегулирования более 10 тысяч судебных тяжб в США. Они касаются снятого с производства препарата из изжоги Zantac.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, производитель лекарства должен выплатить от 200 до 250 миллионов долларов в качестве компенсации. Мировое соглашение было раскрыто в судебном иске штата Делавэр. Таким образом в Pfizer хотят уменьшить потенциальную ответственность за ущерб от лекарств Zantac.

Впервые одобренный в 1983 году Zantac стал самым продаваемым лекарством в мире в 1988 году и был одним из первых препаратов, годовой объем продаж которого превысил 1 миллиард долларов. Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США попросило производителей лекарства убрать с рынка Zantac и его дженерики в 2020 году после того, как в образцах препарата было обнаружено вещество, вызывающее рак, под названием NDMA.

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