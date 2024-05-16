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Pfizer выплатит сотни миллионов долларов компенсаций — какие лекарства оказались опасными

16 мая 2024 11:18
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Pfizer предлагает до 250 миллионов долларов для урегулирования исков, связанных с препаратом Zantac
Одна из вакцин компании Pfizer. Фото: lapatilla.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, американская Pfizer, выплатит до 250 миллионов долларов для урегулирования более 10 тысяч судебных тяжб в США. Они касаются снятого с производства препарата из изжоги Zantac.

Об этом сообщает Reuters.

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В чем опасность Zantac

Как отмечается, производитель лекарства должен выплатить от 200 до 250 миллионов долларов в качестве компенсации. Мировое соглашение было раскрыто в судебном иске штата Делавэр. Таким образом в Pfizer хотят уменьшить потенциальную ответственность за ущерб от лекарств Zantac.

Впервые одобренный в 1983 году Zantac стал самым продаваемым лекарством в мире в 1988 году и был одним из первых препаратов, годовой объем продаж которого превысил 1 миллиард долларов. Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США попросило производителей лекарства убрать с рынка Zantac и его дженерики в 2020 году после того, как в образцах препарата было обнаружено вещество, вызывающее рак, под названием NDMA.

Напомним, Министерство финансов США в письменной форме предупредило австрийский Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен. Причиной этого называют сделки банка с Россией.

Также мы писали, что Google представила обновленную концепцию своего поискового сервиса. Теперь он будет улучшен с помощью искусственного интеллекта.

США
Pfizer
деньги
медицина
компенсация
компании

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