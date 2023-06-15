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ПФУ розповів, які суми виплат нарахував українцям у червні

15 червня 2023 09:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — які суми виплат отримали громадяни у червні
Жінка пенсійного віку. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, які суми перерахував на фінансування соціальних виплат у червні 2023 року. Зокрема, пенсіонери вже отримали майже 40 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Які суми отримали українці у червні

Як зазначають у Пенсійному фонді, в країні відбувається нарахування грошових коштів громадянам.

"Станом на 14 червня профінансовано: 30,8 млрд грн — на пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ПФУ, з цієї суми 6,9 млрд грн спрямували на виплати через відділення Укрпошти, 23,9 млрд грн — через уповноважені банківські установи.

Також 1,635 млрд грн перерахували на страхові виплати, зокрема 619,6 млн грн — на фінансування лікарняних.

За інформацією Фонду, у червні були додаткові видатки. Йдеться про підвищення виплат працюючим пенсіонерам. На це пішло близько 89 млн грн. Обсяг пенсії збільшили для понад 401 тис. громадян, середній розмір підвищення становив 221 грн.

пенсії

Джерело: ПФУ

У травні ПФУ спрямував на виплати пенсіонерам 57 млрд грн, у квітні — 52,5 млрд грн.

Раніше влада заявляла, що затримок у фінансуванні пенсій не повинно бути завдяки запасу міцності, накопиченому у попередні місяці. У Пенсійному фонді достатньо для цього коштів.

78% пенсіонерів одержують виплати через українські банки. Зокрема, через ПриватБанк (54%), Ощадбанк (36%).

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що українці можуть подавати заяви на призначення пенсій за віком онлайн. Однак потрібно знати певні нюанси щодо дати звернення.

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