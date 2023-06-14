Пенсії в Україні — деякі українці мають право на дві виплати

Жінка пенсійного віку на пошті. Фото: УНІАН

В Україні деяким категоріям громадян виплачують дві пенсійні виплати. Йдеться про пенсію за віком та додаткову, яку нараховують постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляється у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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За інформацією ПФУ, пенсії за віком громадянам, які працювали чи жили на забруднених від аварії на ЧАЕС, призначають зі скороченням пенсійного віку від одного до 13 років. Тривалість трудового стажу зменшують на число років зниження пенсійного віку. Однак у підсумку стаж не може бути нижчий 15 років.

Ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Ліквідатори мають право зменшити вік виходу на пенсію на п'ять, вісім чи 10 років. Це залежить від тривалості роботи у Чорнобильській зоні. Зокрема, якщо є стаж на підземних роботах, шкідливих чи з особливо важкими умовами праці за Списком № 1 вік додатково скорочують на три роки. Стаж для чоловіків має бути не менший за 10 років, для жінок — мінімум 7,5 років.

Потерпілим від аварії на ЧАЕС

Потерпілим вік виходу на заслужений відпочинок скорочують від 1 до 10 років. Це залежить від зони радіологічного забруднення, де жив чи працював громадянин, а також тривалості проживання або роботи.

Зокрема, за наявності стажу на підземних роботах, шкідливих та особливо важких умов праці за списком №1 вік додатково зменшують на два роки. Стаж — більший за 10 років (чоловіки), більший за 7,5 років (жінки).

Громадяни з інвалідністю, яким встановили причинний зв’язок інвалідності з аварією на ЧАЕС, пенсії з інвалідності призначають в сумі відшкодування фактичних збитків із зарплати за роботу в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки або із зарплатні, визначеної з п’ятикратного обсягу мінімальної зарплати.

Окрім цих пенсій, чорнобильцям надається право на додаткові пенсії, розмір яких визначають залежно від категорії постраждалих.

Варто зауважити, що в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат деякі чорнобильці почали отримувати понад 13,37 тисячі гривень. Таку суму виплат нараховують тепер пенсіонерам-чорнобильцям першої категорії. До цієї категорії відносять осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС та постраждалих від аварії, щодо яких є встановлений причинно-наслідковий зв’язок інвалідності з катастрофою.

Більше про пенсії

Нагадаємо, Пенсійний фонд оприлюднив результати перерахунку пенсій у червні 2023 року. Йдеться про виплати громадянам літнього віку, які продовжують працювати.

Також ми писали, що в країні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу, цього року — це щонайменше 30 років. При цьому до 2028 року він збільшуватиметься. Оскільки не кожен має стільки у трудовому доробку, громадянам пропонують самостійно накопичити стаж, навіть не працюючи.