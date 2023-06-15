Пенсии в Украине — какие суммы выплат получили граждане в июне

Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com.ua

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, какие суммы перечислил на финансирование социальных выплат в июне 2023 года. В частности, пенсионеры получили уже около 40 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Как отмечают в Пенсионном фонде, в стране осуществляется начисление денежных средств гражданам.

"По состоянию на 14 июня профинансировано: 30,8 млрд грн — на пенсионные выплаты", — говорится в сообщении.

По информации ПФУ, из этой суммы 6,9 млрд грн направили на выплаты через отделения Укрпочты, 23,9 млрд грн — через уполномоченные банковские учреждения.

Также 1,635 млрд грн перечислили на страховые выплаты, в том числе 619,6 млн грн — на финансирование больничных.

По информации Фонда, в июне были дополнительные расходы. Речь идет о повышении выплат работающим пенсионерам. На это ушло около 89 млн грн. Объем пенсии увеличили более чем для 401 тыс. граждан, средний размер повышения составил 221 грн.

Источник: ПФУ

В мае ПФУ направил на выплаты пенсионерам 57 млрд грн, в апреле — 52,5 млрд грн.

Ранее власти заявляли, что задержек в финансировании пенсий не должно быть благодаря запасу прочности, накопленному в предыдущие месяцы. В Пенсионном фонде достаточно для этого средств.

78% пенсионеров получают выплаты через украинские банки. В частности, через ПриватБанк (54%), Ощадбанк (36%).

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что украинцы могут подавать заявления на назначение пенсий по возрасту онлайн. Однако нужно знать определенные нюансы относительно даты обращения.