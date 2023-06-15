Пенсії в Україні — що треба знати про призначення пенсії онлайн

Люди пенсійного віку. Фото: Unplush

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що українці можуть подавати заяви на призначення пенсій за віком онлайн. Однак, потрібно знати певні нюанси щодо дати звернення.

Про це розповіли у пресслужбі ПФУ.

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Призначення пенсії онлайн

Так, у Пенсійному фонді пояснили, якою вважатимуть дату звернення, якщо людина подає заяву про призначення пенсії дистанційно.

У ПФУ керуються законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення громадян виплат за віком. Згідно з ним, здійснення призначення пенсій відбувається автоматично чи на підставі поданої заяви.

У разі, якщо громадяни подаватимуть заяви на призначення пенсій через портал електронних послуг ПФУ чи за допомогою засобів порталу держпослуг "Дія", то датою звернення вважатиметься дата реєстрації.

Якщо людина додасть до заяви про призначення пенсії не всі документи, то Пенсійний фонд письмово сповістить заявника через його особистий електронний кабінет.

У разі, якщо документи громадяни подадуть упродовж трьох місяців від дати повідомлення про потребу в наданні додаткових документів, то датою звернення вважатимуть дату реєстрації заяви на сайті ПФУ чи через "Дію".

Як не втратити частину пенсії

У Пенсійному фонді наголосили, що людина може втратити частину пенсії під час подачі заяви на пенсію за віком. Це станеться у разі, якщо звернення надійде раніше, наприклад, за один місяць до того, як настане пенсійний вік. У такому разі сума виплати буде меншою.

Таким чином, людина має звернутися за призначенням пенсії будь-коли після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за один місяць до набуття пенсійного віку.

Там пояснили, що пенсію за віком призначають, згідно із середньою зарплатою в Україні за останні три календарні роки. Так, якщо людина подала заяву у грудні, то пенсію призначать із січня, а для обчислення розміру пенсії візьмуть показники середньої заробітної плати за попередні роки, наприклад за 2019-2021 роки. А якщо заяву подати з січня, то врахують середню зарплату за 2022 рік, під час якого її розмір зріс.

Як подати заяву на пенсію онлайн

Зокрема, подати заяву можна за допомогою "Дія.Підпису" на сайті ПФУ. Для цього потрібно:

пройти реєстрацію у мобільному застосунку "Дія", активувати Дія.Підпис;

потім зайти на сайт е-послуг ПФУ;

обрати вкладку "Заява про призначення пенсії";

натиснути "Вхід"

зайти в особистий кабінет за допомогою "Дія.Підпису";

у пункті "Щодо пенсійного забезпечення" натиснути "Заява на призначення пенсії";

погодитись на дистанційне інформування;

натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії, зокрема "Пенсію за віком";

надати інформацію про себе в анкеті;

дати згоду на передачу та обробку персональної інформації;

додати скан-копії документів, перелік яких з'явиться перед формуванням заяви.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні на всіх громадян, які отримують соціальні виплати та пенсії, чекають масштабні перевірки. Фахівці моніторитимуть інформацію за допомогою низки державних реєстрів.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.