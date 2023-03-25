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ПФУ рассказал о нюансах финансирования пенсий в марте

25 марта 2023 10:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Индексация пенсий — ПФУ рассказал о нюансах финансирования в марте
Украинцам в этом месяце направили на 13% больше
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования пенсий в марте текущего года, когда была произведена масштабная индексация выплат. Украинцам в этом месяце направили 57,6 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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По данным Пенсионного фонда, 24 марта было завершено финансирование пенсий за этот месяц. На пенсионные выплаты потратили на 6,6 млрд гривен (13%) больше по сравнению с предыдущим месяцем. В феврале на пенсии направили 51 млрд гривен.

Как отмечается, 10,2 млрд гривен направили на выплаты через почтовую компанию "Укрпочта", около 47,4 млрд грн — на банковские счета пенсионеров.

Кому и как повысили выплаты

Как отмечается, индексацию провели на 19,7%, повысили отдельным категориям граждан минимальные пенсии и пенсионные выплаты. Диапазон повышения составил 100–1,5 тыс. грн.

Как сообщили в ПФУ, в общей сложности пересчитали выплаты для 10,5 млн пенсионеров, средний размер повышения достигает 579,1 грн, а средняя пенсия по состоянию на 1 марта составила 5219 грн.

На коэффициент 1,197 проиндексировали пенсии, назначенные в соответствии с законами:

  • об общеобязательном государственном пенсионном страховании (солидарная система) — 9 млн пенсионеров, средний размер повышения — 587,41 грн.;
  • о статусе и социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы — 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения — 998,54 грн;
  • о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы (пенсии военнослужащим) — 0,5 млн пенсионеров, средний — 1073,56 грн.
  • для 0,9 млн пенсий, назначенных по закону о государственном пенсионном страховании в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022-го, не повысившихся с 1 марта, установлена ежемесячная доплата в размере 100 грн.

Как выросли минимальные пенсии:

  • 1,7 млн пенсионеров от 65 лет, не работающих и имеющих от 30 лет страхового стажа для женщин и 35 для мужчин — до 3,12 тыс. грн, средний размер повышения — 385 грн;
  • 0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военные и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС) — на коэффициент увеличения 1,197.

Повысились минимальные пенсионные выплаты следующих категорий:

  • 0,5 млн пенсионеров от 80 лет, имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, — до 3,12 тыс. грн;
  • 0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин — до 3 тыс. грн;
  • 2,1 млн пенсионеров до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лица с инвалидностью I группы — до 2,76 тыс. грн;
  • 0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров — до 2,52 тыс. грн.

Напомним, на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии . В частности, 15 тысяч гривен в среднем платят бывшим народным депутатам.

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