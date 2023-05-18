ПФУ рассказал о проблемах выплат пенсий

ПФУ рассказал о проблемах относительно выплат пенсий: касается всех
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.
О том, что делать в таких случаях и куда обращаться за разъяснениями, сообщает пресс-служба ПФУ.
Какие проблемы с соцвыплатами
Как отметили в фонде, вопросы перерасчета, назначения и выплат пенсий, жилищных субсидий и больничных — больше всего интересуют граждан.
По данным ведомства, только за прошлый месяц консультанты Контакт-центра Пенсионного фонда предоставили более 31 тысячи разъяснений по поводу действующих норм законодательства. Чаще всего звонили жители таких городов и областей:
- Киев — 22,1%;
- Днепропетровской — 10,4%;
- Харьковской — 10,1%;
- Киевской — 5,1%;
- Одесской — 4,7%;
- Полтавской — 4,5%;
- Львовской — 4,4%;
- Донецкой — 4,2%;
- Запорожской — 3,7%;
- Житомирской — 2,9%;
- Винницкой — 2,8%.
Какие вопросы можно уточнить в ПФУ
В Пенсионном фонде рассказали, что консультанты могут предоставить исчерпывающую информацию по следующим вопросам:
- осуществление перерасчета выплат пенсионерам, которые продолжают работать;
- нынешняя индексация пенсий;
- какие существуют условия назначения и выплаты пенсий во время войны;
- назначение и выплаты субсидий на оплату ЖКХ;
- получение пенсионных удостоверений переселенцами;
- вопросы страховых выплат из-за временной потери трудоспособности и несчастных случаев на производстве;
- представление документов в ПФУ онлайн;
- электронные больничные и трудовые.
Граждане могут звонить в Контакт-центры по следующему графику:
- понедельник-пятница с 8:00 до 20:00;
- суббота — с 8:00 до 14:00, воскресенье — выходной.
Номера телефонов, по которым консультанты ответят на вышеуказанные вопросы:
- 0-800-503-753;
- 044-281-08-70;
- 044-281-08-71.
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине активно готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы. Она предусматривает обязательную оплату взносов и работодателем, и работниками.
Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.