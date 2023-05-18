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ПФУ рассказал о проблемах относительно выплат пенсий: касается всех

18 мая 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПФУ рассказал о проблемах выплат пенсий
Мужчина пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.

О том, что делать в таких случаях и куда обращаться за разъяснениями, сообщает пресс-служба ПФУ.

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Как отметили в фонде, вопросы перерасчета, назначения и выплат пенсий, жилищных субсидий и больничных — больше всего интересуют граждан.

По данным ведомства, только за прошлый месяц консультанты Контакт-центра Пенсионного фонда предоставили более 31 тысячи разъяснений по поводу действующих норм законодательства. Чаще всего звонили жители таких городов и областей:

  • Киев — 22,1%;
  • Днепропетровской — 10,4%;
  • Харьковской — 10,1%;
  • Киевской — 5,1%;
  • Одесской — 4,7%;
  • Полтавской — 4,5%;
  • Львовской — 4,4%;
  • Донецкой — 4,2%;
  • Запорожской — 3,7%;
  • Житомирской — 2,9%;
  • Винницкой — 2,8%.

Какие вопросы можно уточнить в ПФУ

В Пенсионном фонде рассказали, что консультанты могут предоставить исчерпывающую информацию по следующим вопросам:

  • осуществление перерасчета выплат пенсионерам, которые продолжают работать;
  • нынешняя индексация пенсий;
  • какие существуют условия назначения и выплаты пенсий во время войны;
  • назначение и выплаты субсидий на оплату ЖКХ;
  • получение пенсионных удостоверений переселенцами;
  • вопросы страховых выплат из-за временной потери трудоспособности и несчастных случаев на производстве;
  • представление документов в ПФУ онлайн;
  • электронные больничные и трудовые.

Граждане могут звонить в Контакт-центры по следующему графику:

  • понедельник-пятница с 8:00 до 20:00;
  • суббота — с 8:00 до 14:00, воскресенье — выходной.

Номера телефонов, по которым консультанты ответят на вышеуказанные вопросы:

  • 0-800-503-753;
  • 044-281-08-70;
  • 044-281-08-71.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине активно готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы. Она предусматривает обязательную оплату взносов и работодателем, и работниками.

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

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