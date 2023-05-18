ПФУ рассказал о проблемах выплат пенсий

Мужчина пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.

О том, что делать в таких случаях и куда обращаться за разъяснениями, сообщает пресс-служба ПФУ.

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Как отметили в фонде, вопросы перерасчета, назначения и выплат пенсий, жилищных субсидий и больничных — больше всего интересуют граждан.

По данным ведомства, только за прошлый месяц консультанты Контакт-центра Пенсионного фонда предоставили более 31 тысячи разъяснений по поводу действующих норм законодательства. Чаще всего звонили жители таких городов и областей:

Киев — 22,1%;

Днепропетровской — 10,4%;

Харьковской — 10,1%;

Киевской — 5,1%;

Одесской — 4,7%;

Полтавской — 4,5%;

Львовской — 4,4%;

Донецкой — 4,2%;

Запорожской — 3,7%;

Житомирской — 2,9%;

Винницкой — 2,8%.

Какие вопросы можно уточнить в ПФУ

В Пенсионном фонде рассказали, что консультанты могут предоставить исчерпывающую информацию по следующим вопросам:

осуществление перерасчета выплат пенсионерам, которые продолжают работать;

нынешняя индексация пенсий;

какие существуют условия назначения и выплаты пенсий во время войны;

назначение и выплаты субсидий на оплату ЖКХ;

получение пенсионных удостоверений переселенцами;

вопросы страховых выплат из-за временной потери трудоспособности и несчастных случаев на производстве;

представление документов в ПФУ онлайн;

электронные больничные и трудовые.

Граждане могут звонить в Контакт-центры по следующему графику:

понедельник-пятница с 8:00 до 20:00;

суббота — с 8:00 до 14:00, воскресенье — выходной.

Номера телефонов, по которым консультанты ответят на вышеуказанные вопросы:

0-800-503-753;

044-281-08-70;

044-281-08-71.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине активно готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы. Она предусматривает обязательную оплату взносов и работодателем, и работниками.

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.