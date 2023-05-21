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У ПФУ розповіли, хто отримує пенсію до 21 тис. грн

21 травня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПФУ розповів, хто отримує пенсію до 21 тис. грн
Українські громадяни пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українське законодавство передбачає виплати громадянам літнього віку не тільки за віком, інвалідністю, втратою годувальника, а також за вислугою років. В останньому випадку пенсії встановлюють окремим категоріям.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Пенсії за вислугу років

В Україні пенсії за вислугу років передбачені категоріям громадян, які працюють на роботах, виконання яких загрожує втратою професійної працездатності чи придатності.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить 20,93 тис. грн. Він не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. При цьому середня пенсійна виплата в країні перевищує 5,2 тис. грн. Перерахунки пенсій за вислугу років проводять за загальновизначеними правилами.

Призначення та трудовий стаж, що надає право на таку пенсію, залежить від професії та посади. Виплати за вислугу років отримують, незалежно від віку за певного стажу:

  • українські артисти;
  • працівники авіації та льотно-випробного складу;
  • працівники освіти, охорони здоров’я та соцзабезпечення;
  • спортсмени.

У разі досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 — жінками та за умови наявності відповідного стажу:

  • диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічного складу цивільної авіації
  • бортпроводники;
  • працівники залізничного транспорту та метрополітену;
  • працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;
  • механізатори (докери-механізатори) у портах плавскладу морського, річкового флоту/рибної промисловості.

Також призначається пенсія за вислугу років військовослужбовцям та працівникам прокуратури.

Більше про пенсії

Нагадаємо, уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).

Також ми писали, що в Україні деяким категоріям пенсіонерів, виходячи на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.

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