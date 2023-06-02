Пенсия в Украине — что нужно знать о досрочном выходе на пенсию женщинам

Взрослые играют с малышом. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Как отметили в фонде, матерям, воспитавшим тяжелобольных детей (которым не установлена инвалидность) до шестилетнего возраста, назначают досрочную пенсию по возрасту. Такие гражданки могут выходить на заслуженный отдых в возрасте 50 лет при наличии не менее 15 лет трудового стажа. Такое право прописано в статье 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В статье первой закона содержится термин "тяжело больной ребенок, которому не установлена инвалидность". Речь идет о детях, которым не установили инвалидность, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детскими церебральными параличами, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом первого типа (инсулинозависимыми), заболеваниями почек четвертой степени, а также детей, получивших тяжелые травмы, нуждаются в трансплантации органов и паллиативной помощи.

В ПФУ добавили, что наличие такого заболевания до шестилетнего возраста должно быть подтверждено медицинской справкой.

Дополнительный стаж по уходу за ребенком

Также, по информации фонда, в Украине как женщины, так и мужчины могут получить три дополнительных года страхового стажа. Речь идет об уходе за ребенком до трех лет.

Так, период ухода за малолетними детьми может войти в страховой стаж родителя, если в это время были вынуждены отказаться от работы. Такое право прописано в части 1 ст. 40 закона 1058-IV "Об общеобязательном пенсионном страховании" (от 09.07.2003 года).

В ПФУ отмечают, что начиная с 1 января 2004 года время ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста учитывается в страховой стаж при условии, что лицо получало пособие по уходу за ребенком в это время, а с 1 января 2005 года — по данным персонифицированного учета.

Больше о пенсиях

Напомним, правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, выехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).

Также мы писали, что в Украине некоторым категориям пенсионеров, выходя на свой заслуженный отдых, выплачивается единовременная финансовая помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию "выслугой лет". В первую очередь — работники сферы образования.