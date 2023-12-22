Пенсию могут не начислить – что нужно знать студентам

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине в зависимости от возраста, категории и ряда других факторов гражданам назначают различные виды пенсионных выплат. Среди них и пенсию "в связи с потерей кормильца", относительно начисления которой есть определенные нюансы.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины.

Читайте также:

Пенсии в связи с потерей кормильца

В ПФУ уточнили особенности выплаты соответствующего вида пенсий студентам. По законодательству, получателями таких выплат могут быть нетрудоспособные члены семьи, которых содержало умершее лицо.

Как отмечают специалисты, дети, обучающиеся в высших учебных заведениях на дневной форме обучения, имеют право на получение такого вида пенсии. Однако важный нюанс — выплата по случаю потери кормильца начисляется, если гражданину не больше 23 лет.

Также в случае назначения выплаты не всем украинцам нужно предоставлять полный пакет документов, в частности речь идет о справке, где указано место обучения студента. Так, по данным ПФУ, этот документ в случае продолжения обучения для выплаты пенсий на следующий учебный год можно не предоставлять, они будут продлены на основе информации из Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Этот механизм произойдет автоматически.

Для того, чтобы оформить пенсию по потере кормильца, специалисты советуют обращаться в органы Пенсионного фонда в городе, районе или по месту регистрации.

Стоит отметить, что в начале полномасштабной войны правительство поддержало решение Минсоцполитики, согласно которому детям в возрасте 18-23 лет, обучающимся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования, пенсию в случае потери кормильца будут назначать в дальнейшем, а выплата раньше назначенной будет продолжаться без предоставления соответствующей справки учебного заведения.

Что еще стоит знать

Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров разработал проект постановления по продлению срока прохождения физической идентификации получателей пенсионных выплат в Ощадбанке на 3 месяца. В ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение правительства.

Также мы писали, что в Украине с 1 января 2024 года планируется повышение максимального и минимального размеров пенсий. Эта инициатива будет касаться тех пенсионеров, выплаты которых сейчас ограничены 10 прожиточными минимумами.