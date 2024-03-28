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ПФУ осуществит перерасчет выплат — повезет трем категориям пенсионеров

28 марта 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в апреле пересчитают — повысят выплаты трем категориям украинцев
Пожилые граждане. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В апреле 2024 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) планирует произвести перерасчет выплат для некоторых граждан. Однако он не будет носить массовый характер, а коснется только трех категорий граждан.

Об этом информирует ТСН.ua.

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Кому из пенсионеров удастся получить больше

В следующем месяце пересчитают выплаты каждому пенсионеру, который продолжает работать. Все размеры повышений будут сугубо индивидуальными и будут зависеть от заработной платы и размера пенсии. Чем выше выплаты, тем больше будут надбавки.

Под повышение попадут граждане старше 65 лет с полным страховым стажем, 35 лет для мужчин и 30 для женщин. Выплаты возрастут, ведь повысится минимальная зарплата до 8 тыс. гривен в апреле. Ожидается, что пенсии таких лиц поднимутся до 3,2 тыс. гривен. Однако выплатят новые размеры пенсий с 1 июля.

Еще одна категория людей, которая получит повышение в апреле — пенсионеры почтенного возраста. Так, гражданам предусмотрены надбавки при достижении 70, 75 и 80 лет.

В частности, на 300 гривен повысят выплаты гражданам, которым в следующем месяце исполнится 70 лет. Гражданам в возрасте 75 лет и более лет доплату назначат в размере 456 грн. Около 500 гривен доплаты получат те, кто отпразднует 80 лет.

Однако это возможно только при наличии стажа не менее 25 лет. Также на доплаты могут претендовать лица, которые на заслуженном отдыхе имеют пенсию не выше 10,3 тыс. грн.

Куда нужно обращаться для пересчета

Гражданам во всех трех случаях нет необходимости дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда для пересчета пенсий, так как такую процедуру осуществят автоматически.

В ПФУ уместно обратиться, если после проведения перерасчета, пенсия не увеличилась или выросла незначительно.

Это можно сделать по месту регистрации или позвонив на горячую линии фонда.

В марте повысили пенсии для 10 млн граждан, в то время как всего в стране насчитывается 10,5 млн пенсионеров.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине зафиксированы случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после их выезда за границу. Есть несколько причин, в частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если это не предусмотрено международным договором Украины.

Ранее сообщалось, что у украинских граждан, работающих неофициально, не будет достаточно страхового стажа и законного права на пенсию. Известно, какие суммы получат украинцы в таких условиях.

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