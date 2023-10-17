ДТЕК розповів про стан ремонтів енергоблоків ТЕС

Працівник ДТЕК. Фото: DTEK Energo

Компанія "ДТЕК Енерго", у рамках підготовки енергосистеми України до зими, розповіла про ситуацію з ремонтами енергоблоків теплоелектростанцій. Стверджують, що 90% плану — виконано.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

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Детальніше про підготовку до опалювального сезону

Там зазначили, що перед стартом нового холодного сезону енергетики закінчили черговий плановий ремонт ще одного енергоблоку на одній з ТЕС, що додало до зміцнення надійності енергосистеми до 80 МВт балансуючих потужностей.

У ДТЕК зауважили, що з початку року здійснили ремонт 17 із 19 енергоблоків, які готують до старту опалювального сезону.

"Таким чином, на сьогодні вже реалізовано 90% планової ремонтної кампанії на початок ОЗП. Згідно графіку ще 2 енергоблоки енергетики планують додати до енергосистеми вже у найближчі дні", — йдеться у повідомленні.

У рамках ремонтної кампанії до кінця року енергетики планують відремонтувати ще 27 енергоблоків.

У ДТЕК додали, що інвестиції компанії у планові ремонти з початку року сягнули 2,8 млрд гривень, загалом планується наростити до 3,9 млрд гривень.

Більше про готовність України до зими

Як повідомлялося раніше, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом.

Додамо, що українці можуть ознайомитися з графіками відключень електричної енергії для деяких областей. Відповідно до них, найбільше може не бути світла у Києві, до семи годин.

У Державній інспекції енергетичного нагляду розповіли, що в країні триває масштабна підготовка до опалювального періоду 2023/2024 років. За результатом перевірки близько п'яти тисяч об’єктів вже готові до зими.

Також ми писали, що український уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.