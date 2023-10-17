ДТЭК рассказал о состоянии ремонтов энергоблоков ТЭС

Работник ДТЭК. Фото: DTEK Energo

Компания "ДТЭК Энерго", в рамках подготовки энергосистемы Украины к зиме, рассказала о ситуации с ремонтами энергоблоков теплоэлектростанций. Утверждают, что 90% плана выполнено.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Читайте также:

Подробнее о подготовке к отопительному сезону

Там отметили, что перед стартом нового холодного сезона энергетики закончили очередной плановый ремонт еще одного энергоблока на одной из ТЭС, что добавило к укреплению надежности энергосистемы до 80 МВт балансирующих мощностей.

В ДТЭК отметили, что с начала года провели ремонт 17 из 19 энергоблоков, которые готовят к старту отопительного сезона.

"Таким образом, на сегодняшний день уже реализовано 90% плановой ремонтной кампании на начало ОЗП. Согласно графику еще 2 энергоблока энергетики планируют добавить к энергосистеме уже в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

В рамках ремонтной кампании до конца года энергетики планируют отремонтировать еще 27 энергоблоков.

В ДТЭК добавили, что инвестиции компании в плановые ремонты с начала года составили 2,8 млрд гривен, в целом планируется нарастить до 3,9 млрд гривен.

Больше о готовности Украины к зиме

Как сообщалось ранее, часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть в ближайшее время.

Украинцы могут ознакомиться с графиками отключений электрической энергии для некоторых областей. Согласно им, больше всего может не быть света в Киеве, до семи часов.

В Государственной инспекции энергетического надзора рассказали, что в стране идет масштабная подготовка к отопительному периоду 2023/2024 годов. По результату проверки около пяти тысяч объектов уже готовы к зиме.

Также мы писали, что украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.