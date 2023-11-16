Переселенцям гарантують допомогу на 83 млрд грн — які діють програми

Українські переселенці. Фото: УНІАН

У 2023 році фінансування програм для підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) становитиме 82,7 млрд гривень. Різні відомства реалізують низку програм підтримки переселенців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Фінансування допомоги переселенцям

За даними Мінреінтеграції, зокрема, в рамках бюджетної програми компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги за період безкоштовного проживання переселенців у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності передбачено майже 339 млн гривень.

На виплати для евакуйованих та громадян, які проживають у деокупованих населених пунктах, передбачено 94,7 млн гривень.

На програму "Прихисток" виділили 1,96 млрд гривень на компенсації за розміщення 2,8 млн переселенців для 150 тисяч власників домогосподарств.

Низку програм реалізують інші відомства.

74,2 млрд гривень передбачені на програму із захисту громадян-переселенців, котрі мають складні життєві обставини.

Зокрема, отримують щомісячні виплати ВПО на проживання у такій сумі:

3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітям;

2 тис. гривень — для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

3,2 млрд гривень передбачені для програми Міністерства ветеранів з субвенцій на виплату компенсації за житло для ВПО з Донецької та Луганської областей серед учасників бойових дій та інвалідів внаслідок війни.

Зокрема, Міністерство економіки втілює держпрограму "єРобота" для створення та розвитку бізнесу, на що спрямують 2,6 млрд гривень грантів.

У рамках програми компенсації витрат роботодавцям на оплату праці працевлаштованих переселенців держава витратить понад 308 млн гривень.

Більше про допомогу українцям

Нагадаємо, українці з шести областей можуть отримати фінансову допомогу у понад 10 тис. грн. Гроші надає Естонська рада у справах біженців.

Постраждалим від війни українкам виплатять нову матеріальну допомогу. Кошти можна оформити від Міжнародного жіночого фонду Mama Мoya.

Також повідомлялося, що в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.