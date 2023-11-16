Переселенцам гарантируют помощь на 83 млрд грн — какие действуют программы

Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

В 2023 году финансирование программ для поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) составит 82,7 млрд гривен. Различные ведомства реализуют ряд программ поддержки переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Финансирование помощи переселенцам

По данным Минреинтеграции, в частности, в рамках бюджетной программы на компенсации за потребленные жилищно-коммунальные услуги за период бесплатного проживания переселенцев в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности предусмотрено около 339 млн гривен.

На выплаты для эвакуированных и проживающих в деоккупированных населенных пунктах граждан предусмотрено 94,7 млн гривен.

В частности, получают ежемесячные выплаты ВПЛ на проживание в такой сумме:

3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детям;

2 тыс. гривен — для всех других внутренне перемещенных лиц.

На программу "Прихисток" выделили 1,96 млрд гривен на компенсации за размещение 2,8 млн переселенцев для 150 тысяч владельцев домохозяйств.

Ряд программ реализуют другие ведомства.

74,2 млрд гривен предусмотрено на программу по защите граждан-переселенцев, имеющих сложные жизненные обстоятельства.

3,2 млрд гривен предусмотрены для программы Министерства ветеранов по субвенциям на выплату компенсации за жилье для ВПЛ из Донецкой и Луганской областей среди участников боевых действий и инвалидов в результате войны.

В частности, Министерство экономики реализует госпрограмму "еРобота" для создания и развития бизнеса, на что направят 2,6 млрд гривен грантов.

В рамках программы компенсации расходов работодателям на оплату труда трудоустроенных переселенцев государство потратит более 308 млн гривен.

Больше о помощи украинцам

Напомним, украинцы из шести областей могут получить финансовую помощь более чем в 10 тыс. грн. Деньги предоставляет Эстонский совет по делам беженцев.

Пострадавшим от войны украинкам выплатят новую материальную помощь. Денежные средства можно оформить от Международного женского фонда Mama Мoya.

Также сообщалось, что в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.