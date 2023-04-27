Підвищення ПДВ на пальне — експерти оцінили наслідки

Автомобільна заправна станція. Фото: google.com

В Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне з нинішніх 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

Так вважає президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, гендиректор мережі SunOil Леонід Косянчук, пише UBR.

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Зміни після підвищення ПДВ

Як зазначає голова мережі автомобільних заправок, ПДВ на пальне в країні повернуть вже з 1 липня, що передбачено законом №2618-IX. Тоді як паливна складова впливає на широкий спектр товарів та неминуче спровокує зростання цін.

"У всіх послугах і товарах є транспортна складова. З початку поточного року нафтопродукти постійно дешевшали. Цього не можна було сказати про продукти. А зараз вони злетять до небес", — переконаний експерт.

Повернення 20% податку лише спровокує новий виток інфляції і невідомо, яка буде поведінка долара.

"Це все, що придумали чиновники. Зараз на все ціни суттєво вищі. Скільки буде гривня до долара — велике питання", — попереджає він.

Також голова мережі АЗС вважає, що підвищення податку спричинить сплеск неякісного бензину на заправках, що негативно позначиться на автомобілях українців.

"Ми будемо дешевше заправляти, а потім ремонтувати машини за шалені гроші", — зазначає Леонід Косянчук.

Які будуть ціни на АЗС

Думки у владі щодо необхідності підвищення податку на пальне розділилися. Народні депутати на чолі з Дмитром Разумковим (з міжфракційного об’єднання "Розумна політика") зареєстрували у Верховній Раді України (ВРУ) законопроєкт № 9174, покликаний відтермінувати рішення про підвищення податків. Вони переконані, що скасування пільгового режиму оподаткування пального є передчасним і вдарить по бізнесу через зростання цін.

На думку експерта, директора енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимира Омельченка, повернення рівня ПДВ до 20% вплине на ринок нафтопродуктів, ціни зростуть помітно. Зокрема, вартість зміниться так:

бензин — на 10 грн/л.;

дизельне паливо — на 7 грн/л.;

автомобільний газ — до 3 грн/л.

При цьому такий рівень зростання цін на пальне можливий за умови, що світові ціни на нафту залишатимуться без змін. Однак, нафта намітила тенденцію до подорожчання.

Раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.