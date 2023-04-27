Повышение НДС на топливо – эксперты оценили последствия

Автомобильная заправочная станция. Фото: google.com

В Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 7% до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

Так считает президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, гендиректор сети SunOil Леонид Косянчук, пишет UBR.

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Изменения после повышения НДС

Как отмечает глава сети автомобильных заправок, НДС на топливо в стране будет возвращен уже с 1 июля, что предусмотрено законом №2618-IX. В то время как топливная составляющая влияет на широкий спектр товаров и неизбежно спровоцирует рост цен.

"Во всех услугах и товарах есть транспортная составляющая. С начала текущего года нефтепродукты постоянно дешевели. Этого нельзя было сказать о продуктах. А сейчас они взлетят к облакам", — убежден эксперт.

Возврат 20% налога лишь спровоцирует новый виток инфляции и неизвестно, каким будет поведение доллара.

"Это все, что придумали чиновники. Сейчас все цены существенно выше. Сколько будет гривна к доллару — большой вопрос", — предупреждает он.

Также глава сети АЗС считает, что повышение налога повлечет за собой всплеск некачественного бензина на заправках, что негативно скажется на автомобилях украинцев.

"Мы будем дешевле заправлять, а потом ремонтировать машины за сумасшедшие деньги", — отмечает Леонид Косянчук.

Какие будут цены на АЗС

Мнения во власти о необходимости повышения налога на топливо разделились. Народные депутаты во главе с Дмитрием Разумковым (из межфракционного объединения "Розумна політика") зарегистрировали в Верховной Раде Украины (ВРУ) законопроект №9174, призванный отсрочить решение о повышении налогов. Они убеждены, что отмена льготного режима налогообложения горючего преждевременна и ударит по бизнесу из-за роста цен.

По мнению эксперта, директора энергетических программ в Центре Разумкова Владимира Омельченко, возврат уровня НДС до 20% повлияет на рынок нефтепродуктов, цены вырастут заметно. В частности, стоимость изменится следующим образом:

бензин — на 10 грн/л.;

дизельное топливо — на 7 грн/л.;

автомобильный газ — до 3 грн/л.

При этом такой уровень роста цен на топливо возможен при условии, что мировые цены на нефть будут оставаться прежними. Однако нефть наметила тенденцию к удорожанию.

Ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.