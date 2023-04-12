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Підвищення пенсій: хто і коли отримає більші виплати

12 квітня 2023 07:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Індексація пенсій — хто і коли отримає більші виплати
Українські пенсіонери / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У липні 2023 року очікується чергове підвищення виплат для ще однієї категорії пенсіонерів. Пенсії мають підвищитися майже на 20%.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали Міністерства соціальної політики України.

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Липнева індексація

За даними Мінсоцполітики, з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

Хоч індексація для всіх становитиме 19,7%, однак сума підвищення у грошовому еквіваленті для кожного українця буде різна. Підвищення залежить від рівня початкової суми: чим вища пенсія, тим більше підвищення. Тож державні та науковці матимуть різну кінцеву суму після індексації.

Попередні підвищення пенсій

За підсумком березневої індексації у близько 10 млн пенсіонерів виплати були підвищені майже на 20%. У середньому сума підвищення становила близько 600 грн. Діапазон підвищення — 100-1,5 тис. грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні перебуває на рівні 5,2 тис. грн.

Зокрема, пенсії військовим пенсіонерам та ліквідаторам чорнобильської аварії зросли на понад 1 тис. грн.

Також не скасували цьогоріч додаткові доплати пенсіонерам за віком, ініційовані президентом.

У квітні відбувся автоматичний перерахунок пенсійних виплат літнім громадянам, які продовжують працювати. Проте нараховувати кошти почнуть тільки з червня 2023 року. Таким чином, у червні українцям разом виплатять за три місяці (червень, травень, квітень).

Для кожного працюючого пенсіонера розмір підвищення буде індивідуальним і залежатиме від обсягу заробітної платні: чим вона вища, тим більше буде збільшення.

Важливо розуміти, що індексація і перерахунок — це різні поняття. Зокрема, у квітні був перерахунок. Він застосовується, коли є зміна стажу. Тоді як 1 липня буде індексація, іншими словами — коригування виплат, спричинене інфляцією та зміною розміру середньої зарплатні.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування пенсій у березні поточного року, коли була проведена масштабна індексація виплат. Українцям цього місяця спрямували 57,6 млрд гривень.

Також ми писали, що на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.

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