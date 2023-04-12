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Повышение пенсий: кто и когда получит большие выплаты

12 апреля 2023 07:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Индексация пенсий — кто и когда получит большие выплаты
Украинские пенсионеры / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В июле 2023 года ожидается очередное повышение выплат для еще одной категории пенсионеров. Пенсии должны повыситься почти на 20%.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Министерства социальной политики Украины.

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Июльская индексация

По данным Минсоцполитики, с 1 июля пенсии будут проиндексированы для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

Хотя индексация для всех будет составлять 19,7%, однако сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разной. Повышение зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше повышение. Поэтому у государственных и ученых будет разная конечная сумма после индексации.

Предыдущие повышения пенсий

По итогам мартовской индексации около 10 млн пенсионеров выплаты были повышены почти на 20%. В среднем сумма повышения составила около 600 грн. Диапазон повышения — 100-1,5 тыс. грн. В настоящее время средний размер пенсии в Украине находится на уровне 5,2 тыс. грн.

В частности, пенсии военным пенсионерам и ликвидаторам чернобыльской аварии выросли более чем на 1 тыс. грн.

Также не отменили дополнительные доплаты пенсионерам по возрасту, инициированные президентом.

В апреле произошел автоматический перерасчет пенсионных выплат пожилым гражданам, которые продолжают работать. Однако начислять денежные средства начнут только с июня 2023 года. Таким образом, в июне украинцам вместе выплатят за три месяца (июнь, май, апрель).

Для каждого работающего пенсионера размер повышения будет индивидуальным и будет зависеть от объема заработной платы: чем она выше, тем больше будет увеличение.

Важно понимать, что индексация и перерасчет — это разные понятия. В частности, в апреле был перерасчет. Он применяется, когда есть смена стажа. В то время как 1 июля будет индексация, другими словами — корректировка выплат, вызванная инфляцией и изменением размера средней зарплаты.

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования пенсий в марте текущего года, когда была произведена масштабная индексация выплат. Украинцам в этом месяце направили 57,6 млрд. гривен.

Также мы писали, что на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.

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